Eurovision galibi Nemo İsviçre'yi "üçüncü cinsiyeti" tanımaya çağırdı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçreli Nemo Mettler, ülkesini üçüncü cinsiyeti tanımaya çağırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre Eurovision'u kazanan ilk "non-binary" olarak tanımlanan Nemo, “İsviçre'de üçüncü cinsiyet için bir giriş yok. Ve bence bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Yarışmada taç giydikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada “Bunu değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kazandıktan sonra ilk kimi arayacakları sorusuna "İsviçre'nin adalet bakanı Beat Jans" şeklinde yanıt veren 24 yaşındaki Nemo, “Siyasetimizde de temsil edilmeye ihtiyacımız var. İnsanların görüldüklerini hissetmeleri gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.



Jans'ın sözcüsü, bakanın Nemo'ya gönderdiği bir kısa mesajda sözlerine yanıt verdiğini ve görüşmeye istekli olduğunu ifade ettiğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı: “Pazar günü Jans Nemo'ya telefonla ulaşmaya çalıştı ve ayrıca şarkıcıya mesaj atarak tebrik etti ve görüşme niyetini teyit etti. Her iki taraf da şu anda uygun bir tarih arayışında.”

Yaklaşık 18 ay önce İsviçre hükümeti, ikili cinsiyet modelinin İsviçre toplumunda “güçlü bir şekilde yerleşik” olmaya devam ettiğini savunarak, resmi kayıtlarda üçüncü bir cinsiyet ya da cinsiyetsizlik seçeneğinin sunulmasına yönelik önerileri reddetti.



Parlamentodan gelen iki öneriye yanıt veren iktidardaki Federal Konsey şunları söyledi: “Üçüncü bir cinsiyetin getirilmesi ya da nüfus kayıtlarında cinsiyet girişinden genel olarak feragat edilmesi için gerekli sosyal ön koşullar şu anda mevcut değildir.”



Tartışma, Nemo'nun, sanatçının cinsiyetler arasındaki “kodu” kırmaya yönelik kişisel yolculuğunu anlatan The Code adlı şarkısının geniş kitlelerce benimsenmesinin ardından bu hafta İsviçre manşetlerine geri döndü.