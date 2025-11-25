Eurovision kuralları değişti: Gözler İsrail kararında

Eurovision Şarkı Yarışması, 2026 yılının Mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da 70’inci kez düzenlenecek. Ancak haftalardır tartışılan kritik soru hala yanıt bulmuş değil: İsrail yarışmaya katılacak mı?

Eurovision’un yayıncı kuruluşu, 4-5 Aralık tarihlerinde toplanarak İsrail’in yarışmadaki geleceğini oylayacak.

KURALLLAR DEĞİŞTİ: OY SAYISI YARIYA İNDİRİLDİ

İsrail hükümetinin oylamaya müdahale ettiği yönündeki iddialar sonrası yarışmanın oy kullanma ve tanıtım kurallarında kapsamlı değişikliklere gidildi.

Yeni düzenlemelere göre:

Oy başına ödeme yöntemiyle verilebilecek oy sayısı yarıya indirildi ve en fazla 10 oyla sınırlandı.

Jüri ekipleri 5’ten 7 kişiye çıkarıldı ve üyeler tarafsız oy kullanacaklarına dair imza atacak.

Yarışmanın genç izleyici kitlesine ulaşmak için 18-25 yaş arası jüri üyeleri de sisteme dahil edildi.

Sahte oy iddialarının önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı.

Ülkelerin yarışmacılarına tanıtım kampanyalarında aktif destek vermesi yasaklandı.

ÜLKELERDEN BOYKOT AÇIKLAMALARI

İsrail’in 50 yılı aşan Eurovision geçmişi ve dört birinciliği bulunuyor. Ancak bu yıl atmosfer oldukça gerilimli.

Bazı ülkeler, İsrail hükümetinin yarışmaya “kanıtlanmış müdahalesi” olduğunu savunarak Eurovision’un siyasi bir araç haline geldiğini ileri sürüyor.

Eurovision’a maddi destek sağlayan “Büyük Beşli” üyelerinden İspanya, İsrail’in yarışmaya katılması halinde 2026’da yarışmaya katılmama tehdidinde bulunan ilk ülke oldu.

Ayrıca İrlanda, İzlanda, Slovenya ve Hollanda da İsrail yarışmada kalırsa boykot edeceklerini açıklayan ülkeler arasında.

Gözler şimdi Aralık ayındaki kritik toplantıya çevrilmiş durumda. İsrail’in Eurovision 2026’daki varlığı, yarışmanın geleceği için kırılma noktası olabilir.