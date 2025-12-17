Eurovision tarihinin en büyük krizi. Filistin protestoları sansürlenmeyecek

Bu seneki Eurovision yarışmasına ev sahipliği yapacak olan Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF, Filistin bayrağını yasaklamayacağını veya İsrail'in performansına yönelik herhangi bir yuhalamayı bastırmayacağını doğruladı.

SON 22 YILIN EN DÜŞÜK KATILIMI

2026 yılında Avusturya'da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına toplamda 35 ülke katılacak.

Bu sayı, 2003 yılında katılım sayısının artırılmasından bu yana kaydedilen en düşük katılım sayısı olarak dikkat çekiyor. Beş ulusal yayın kuruluşu İsrail'in katılımının devam etmesi nedeniyle yarışmadan çekildiğini açıkladı.

Yarışmadan çekilme kararı alan İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda gibi ülkeler Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle ülkenin yarışmaya katılımının "vicdansızlık" olacağını savunuyor.

FİLİSTİN BAYRAĞI YASAKLANMAYACAK

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF, yaklaşan yarışmaya ev sahipliği yapacak. Yayın kuruluşu son açıklamasında, seyirciler arasında Filistin bayrağının yasaklanmayacağını ve İsrail'in performansına yönelik herhangi bir yuhalama eyleminin sansürlenmeyeceğini doğruladı.

Programın yapımcısı Michael Kroen, yarışma sırasında tüm resmi bayrakların kullanılmasına izin verildiğini belirtti.

Kroen, "Yasaya uygun olmaları ve belirli bir biçimde bulunmaları şartıyla, dünyada var olan tüm resmi bayraklara izin vereceğiz. Hiçbir şeyi örtbas etmeyeceğiz veya olanları göstermekten kaçınmayacağız, çünkü görevimiz olayları olduğu gibi göstermektir." ifadelerini kullandı.

Seyircilerden gelebilecek herhangi bir yuhalama sesinin sansürlenmeyeceği veya bastırılmayacağı da yayın kuruluşu tarafından doğrulandı.

EUROVISION KRİZİ BÜYÜYOR

Mayıs ayında 70'incisi düzenlenecek Eurovision şarkı yarışması şimdiye kadarki en tartışmalı senesini geçirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde, İsviçreli ve İrlandalı Eurovision birincileri Nemo ve Charlie McGettigan, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla kazandıkları kupaları iade edeceklerini açıkladı.