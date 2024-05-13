Eurovision tartışmalarına Avrupa Birliği de katıldı: Bayrak yasağı kriz yarattı

Avrupa Birliği (AB) Eurovision şarkı yarışmasında, AB bayrağının neden yasaklandığı konusunda açıklama isteyecek.

AP haber ajansının bildirdiğine göre Avrupa Komisyonu, yasakla ilgili olarak yarışma organizatörleriyle “çok canlı bir tartışma” planladığını bildirdi.

27 ülkeden oluşan AB yarışmaya katılmamış olsa da, üye devletlerin birçoğu yarışmaya katıldı. AB'nin yıldızlarla süslü mavi bayrağı genellikle tüm taraflar için birleştirici bir unsur olarak görülüyor.

AB Komisyonu sözcüsü Eric Mamer “şu anda organizatörlerden etkinlik sırasında Avrupa bayrağını kullanmayı reddetme motivasyonu hakkında bilgi alamadıklarını” söyledi.



Mamer, “Avrupa Yayın Birliği'ni bunun bir hata olduğunu anlaması için kesinlikle teşvik ediyoruz” dedi.



Bir hafta süren yarışma, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e yönelik protestolarla çalkalandı.

Öte yandan Hollandalı katılımcı ise yarışmadan tartışmalı şekilde diskalifiye edilirken, bunun kesin nedeni açıklanmadı.

Hollanda temsilcisi Joost Klein, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı protesto etmişti.