Eurovision yaklaşırken boykot çağrıları artıyor

Yaklaşan 70. Eurovision Şarkı Yarışması'na boykot çağrıları artıyor. İsrail 'in katılımına yönelik tepkiler nedeniyle bazı ülkeler yarışmayı yayınlamayacağını açıklarken bazı katılımcı ülkelerin yarışmadan çekilmesine yönelik talepler büyüyor.

Eurovision'un “Büyük Beşli”sinden olan ve direkt finale katılma hakkı olan ülkelerden İspanya, yarışmadan daha önce çekildiğini açıklamıştı. İspanya, boykotunu genişleterek devlet radyo ve televizyonu RTVE'de, 1961'den bu yana kesintisiz olarak yayınladığı yarışmayı yayınlamama kararı aldı.

İrlanda da hem yarışmayı boykot eden hem de yayımlamayı reddeden ülkeler arasında yer alıyor. Yarışmayı boykot eden ülkeler arasında bulunan Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu RTV SLO da Eurovision'un olacağı 12-14 ve 16 Mayıs tarihlerinde boyunca Filistin’e ilişkin film, belgesel ve analiz programlarını ekranlara taşıyacağını açıkladı.

İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik tepkiler, yalnızca yarışmadan çekilen ülkelerle sınırlı kalmazken, katılacağını açıklayan ülkelerde de protesto ve boykot çağrıları giderek artıyor.

Portekiz’de ulusal seçmelere katılan 16 sanatçı, seçilmeleri halinde Eurovision’a katılmayı reddedeceklerini açıkladı. Sanatçılar, Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail’in Eurovision’a katılımının reddedilmesini istedi.

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA da hükümete, İsrail’in katılımı nedeniyle yarışmadan çekilmesi çağrısında bulunarak, "Gazze’de soykırım yapan Netanyahu rejimiyle stratejik ortaklık" eleştirisi yöneltti.

Malta’da ise 150’den fazla sanatçı ve entelektüel, İsrail’in yarışmadan menedilmemesi halinde ülkenin Eurovision’dan çekilmesini talep ederken, başkent Valetta’da "Soykırıma Müzik Yok" sloganıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

İtalyan devlet televizyonu RAI'nin yönetim kurulunun bazı üyeleri, Avrupa Yayın Birliğ, EBU'ya bu yılki yarışmada Filistin temasına yer verilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan yarışmaya katılan Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına yönelik eleştiriler nedeniyle yarışma öncesinde "Gazze’deki saldırılar" bağlamında bu katılımı ele alan özel değerlendirme programları yayımlayacak.

VRT, yarı final ve final öncesinde ekrana gelecek 10-15 dakikalık programlarda bu yılki yarışmanın "istisnai" niteliğine ilişkin izleyicilere kapsamlı çerçeve sunulacağını, Gazze’de savaş suçu işlediği yönündeki eleştirilerin hedefinde bulunan İsrail’e ilişkin tartışmaların da ele alınacağını bildirdi.

Ayrıca, Belçikalı 170 sanatçı, ülkenin Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edilmesine rağmen etkinliğe katılma kararı almasını kınadı.

SANATÇILARDAN AÇIK MEKTUP

"No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)" kampanyası kapsamında müzik dünyasından bazı isimler açık mektup yayımlandı. 1000’den fazla sanatçının imza attığı mektupta, Eurovision’un "İsrail’in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı örtbas etmek ve normalleştirmek" için kullandırılmaması gerektiği vurgulandı. Mektupta, ayrıca EBU'ya İsrailli yayıncı KAN’ı menetme çağrısı yapıldı.

Sanatçılar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle yarışmadan menedildiğini hatırlatarak, İsrail’e aynı politikanın uygulanmamasını "çifte standart" şeklinde nitelendirdi.

EUROVISION ÖDÜLÜNÜ GERİ VERDİ

2024 Eurovision'un kazananı İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail’in katılımına tepki olarak ödülünü iade edeceğini açıklarken, 1994'teki yarışmanın galibi İrlandalı Charlie McGettigan da aynı yönde karar aldı.

Nemo, "Eurovision’un temsil ettiğini söylediği değerler ile EBU’nun aldığı kararlar arasında açık çelişki var." ifadesini kullanarak, İsrail’in yarışmada yer almaya devam etmesini eleştirdi.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. 12 ve 14 Mayıs'taki yarı finallerin ardından büyük final 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.