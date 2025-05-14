Eurovision yarı finalinde seyirciler Gazze'ye destek verdi

İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Basel'de 69'uncusu düzenlenen yarışmayı salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrağı açtı.



17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirleneceği yarışmada İsrail'e tepkiler artarak sürüyor. İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde, birçok performans sırasında ve sonrasında Filistin bayrağı ekranlara yansıdı.



15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başarırken, Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise yarışmaya veda etti.



ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Basel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık bin 300 polis memurunun görev yapacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek sağlayacağını duyurdu. Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde İsviçre'ye destek verecek.



İSRAİL'E YOĞUN TEPKİ



13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.



Yarışma organizatörü EBU, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oldu.

