Eurovision yarı finalinde seyirciler Gazze'ye destek verdi

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA



Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu. Açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "hoş geldiniz" konuşması yapılmıştı.



Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan ve İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep eden göstericiler, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar attı.



Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla yarışmaya İsrail adına katılan delegasyonunun içerisinde bulunduğu trenin önünde oturarak tepki göstermişti.



Yarışmada bu geceki ilk finalistler ve şarkıları şöyle:



Norveç (Kyle Alessandro – Lighter)



Arnavutluk (Shkodra Elektronike – Zjerm)



İsveç (KAJ – Bara Bada Bastu)



İzlanda (Væb – Róa)



Hollanda (Claude – C’est la vie)



Polonya (Justyna Steczkowska – Gaja)



San Marino (Gabry Ponte – Tutta l’Italia)



Estonya (Tommy Cash – Espresso Macchiato)



Portekiz (Napa – Deslocado)



Ukrayna (Ziferblat – Bird of Pray



Elenen beş ülke ve şarkısı ise şöyle:



Slovenya (Klemen – How Much Time Do We Have Left)



Azerbaycan (Mamagama – Run with U)



Belçika (Red Sebastian-Strobe Lights)



Hırvatistan (Marko Bošnjak – Poison Cake)



Kıbrıs (Theo Evan – Shh)