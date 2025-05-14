Eurovision yarı finalinde seyirciler Gazze'ye destek verdi
Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk finalistler belli oldu. İkinci yarı final yarın akşam yapılacak. Yarışmayı salonda izleyen bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek verdi.
İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Basel'de 69'uncusu düzenlenen yarışmayı salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrağı açtı.
17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirleneceği yarışmada İsrail'e tepkiler artarak sürüyor. İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde, birçok performans sırasında ve sonrasında Filistin bayrağı ekranlara yansıdı.
15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başarırken, Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise yarışmaya veda etti.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Basel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık bin 300 polis memurunun görev yapacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek sağlayacağını duyurdu. Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde İsviçre'ye destek verecek.
İSRAİL'E YOĞUN TEPKİ
13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.
Yarışma organizatörü EBU, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oldu.
FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA
Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu. Açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "hoş geldiniz" konuşması yapılmıştı.
Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan ve İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep eden göstericiler, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar attı.
Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla yarışmaya İsrail adına katılan delegasyonunun içerisinde bulunduğu trenin önünde oturarak tepki göstermişti.
Yarışmada bu geceki ilk finalistler ve şarkıları şöyle:
Norveç (Kyle Alessandro – Lighter)
Arnavutluk (Shkodra Elektronike – Zjerm)
İsveç (KAJ – Bara Bada Bastu)
İzlanda (Væb – Róa)
Hollanda (Claude – C’est la vie)
Polonya (Justyna Steczkowska – Gaja)
San Marino (Gabry Ponte – Tutta l’Italia)
Estonya (Tommy Cash – Espresso Macchiato)
Portekiz (Napa – Deslocado)
Ukrayna (Ziferblat – Bird of Pray
Elenen beş ülke ve şarkısı ise şöyle:
Slovenya (Klemen – How Much Time Do We Have Left)
Azerbaycan (Mamagama – Run with U)
Belçika (Red Sebastian-Strobe Lights)
Hırvatistan (Marko Bošnjak – Poison Cake)
Kıbrıs (Theo Evan – Shh)
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