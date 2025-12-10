Eurovision'a İsrail tepkisi. İzlanda'dan boykot kararı

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayıncı Birliği EBU'ya üye ülkeler, Gazze'de 70 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'in etkinliğe katılımına onay vermişti.

Yarışma kurallarına ilişkin değişiklikler yapılması İsrail'in yarışmaya katılımı için oylamaya gidilmemesine yol açtı. Böylece İsrail, Mayıs 2026'da Avusturya'da düzenlenecek yarışmaya katılabilecek.

EUROVİSİON'A “İSRAİL” BOYKOTU

Açıklamanın ardından İspanya, İrlanda, Hollanda ve Slovenya Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu.

Son olarak İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu.

İsrail, geçen yıl yarışmayı ikinci bitiren şarkısını haksız şekilde desteklemekle suçlanmıştı. Yeni kurallar, hükümetlerin ve üçüncü tarafların, oy toplamak için şarkıların açıkça tanıtımını yapmasını engelliyor.