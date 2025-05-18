Eurovision'da Avusturya son anda birinci oldu

Yarışmayı Avusturyalı şarkıçı JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla kazandı. Yarışmada en çok tepkiyi çeken İsrailli şarkıcı Yuval Rafael ise ikinci oldu. Rafael'e Azerbaycan'ın 12 tam puan vermesi dikkatlerden kaçmadı.

FİNALDE İSRAİLLİ ŞARKICI YUHALANDI



Bu akşamki yarışmada İsrailli sanatçı Yuval Raphael dördüncü sırada sahne alırken salondaki kimi seyirciler İsrail bayrakları açtılar, İsrailli sanatçı ıslıklandı hatta yuhalandı.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) canlı yayında yuhalama sesleri yerine alkış sesleri yayımladı.

İsrailli şarkıcı şarkısını bitirdiğinde iki kişi sahneye atlamak istedi, salondaki görevliller devreye girdiler ve bu iki kişinin sahneye çıkmasını engellediler. Bu iki kişi derhal salondan çıkarıldı ve polise teslim edildi.



İsrailli sanatçı olağanüstü güvenlik önlemleri altında son bin haftadır Basel'de korunuyor.



Bugün sadece İsviçre'nin Basel kentinde değil İsviçre'nin Cenevre kentinde de de İsrail'i protesto gösterileri yapıldı. Bu gösterilere de en az 4 bin ile 5 bin kişinin katıldığı belirtildi.

İSPANYA DEVLET TELEVİZYONUNDAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk sahne aldı.



Juri ve seyirci oyları sonucunda Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu. İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.



İspanya devlet televizyonu RTVE de İspanyolca ve İngilizce, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.