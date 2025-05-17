Eurovision'da final gecesi
İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda final heyecanı başladı.
Bu yıl Basel'de düzenlenen yarışma 69'uncu kez müzikseverlerle buluşuyor.
Finalde toplam 26 ülke sahneye çıkacak.
Yarışmaya bu yıl da İsrail’e yönelik tepkiler damga vurmuş durumda. İkinci yarı finalde sahne alan İsrail'in sırası geldiğinde, canlı yayın ekranlarında seyirci gösterilmedi. Sadece şarkıcı Yuval Raphael'in sesi verildi.
İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde de bazı performanslar sırasında Filistin bayrağı ekranlara yansımıştı.
Bu yılki yarışmanın en büyük favorisi İsveç temsilcisi KAJ olarak gösteriliyor.
Türkiye ise kuralların değiştirilmesi nedeniyle 2013'ten beri yarışmalara katılmıyor.
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