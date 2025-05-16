Eurovision'da İsrail için canlı yayın önlemi

İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncu Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali yapıldı. Yarışmada sahne alan İsrail'in sırası geldiğinde canlı yayın ekranlarında seyirci gösterilmedi, sadece şarkıcı Yuval Raphael'in sesi verildi.



16 ülkenin sahne aldığı ikinci yarı finalde, Litvanya, İsrail, Ermenistan, Danimarka, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Letonya, Malta ve Yunanistan büyük finale çıkarken Avustralya, Karadağ, İrlanda, Letonya, Gürcistan, Çekya ve Sırbistan ise yarışmaya veda etti.



Eurovision Şarkı Yarışmasının büyük finali 17 Mayıs’ta yapılacak.



PROVALARDA PROTESTO



Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde İsrail'in ikinci yarı final öncesi yapılan provada protesto edildiği görüldü.

İsrailli şarkıcı Raphael'in prova yaptığı esnada seyircilerden yuhalama sesleri yükseldiği, Filistin bayrakları açıldığı görüldü. Yarışma organizatörleri "güvenlik" endişesi nedeniyle Filistin bayrağı taşıyanları alandan uzaklaştırdı.



Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması yönündeki çağrılara rağmen İsrailli şarkıcı Raphael, 17 Mayıs'ta düzenlenecek büyük finalde yarışacak.



Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmiş ancak benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi olmuştu.



Basel, İsrail'in katılımına karşı çıkan Filistin destekçilerinin protestolarına tanıklık etti. Yarışma alanına gelen İsrail’in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kalmıştı.



Daha sonra yarışmanın yapıldığı alanda toplanan bir grup aktivist, İsrail’in yarışmaya katılmasını protesto ederek Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Aktivistler, ellerinde İsrail bayrakları önlerinden geçen ve kendilerini tahrik etmek isteyenlere tepki göstererek, "Filistin’e özgürlük ve soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atmıştı. ⁠Açılış töreni ve ilk yarı finalde İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu.