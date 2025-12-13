Eurovision'da İsrail tepkisi büyüyor. 1994 galibi de ödülü iade edecek
13.12.2025 02:52
AA
İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilmesine tepki gösteren 5 ülkenin yarışmadan çekilmesi ve 2024 şampiyonu Nemo'nun ödülünü iade etme kararının ardından benzer bir tepki de 1994 birincisi McGettigan'dan geldi.
1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesini protesto etmek için ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.
İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.
Charlie McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesi kararı üzerine ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.
McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliği'ne) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." dedi.
2024 Eurovision şampiyonu Nemo, dün İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini açıklamıştı.
BİRÇOK ÜLKE ÇEKİLDİ
4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 95'inci EBU Genel Kurulu'nda İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmişti. Bu kararın ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları Eurovision'dan çekildi. Daha sonra Portekiz’in ulusal şarkı seçimi yarışmasına katılan 17 sanatçı da kazanırlarsa Eurovision'da Portekiz’i temsil etmeyi reddettiklerini açıkladı.
NEMO ÖDÜLÜNÜ İADE EDECEK
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçreli şarkıcı Nemo da İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri gönderme kararını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yarışmayı yayınlayan kuruluşun politik olmadığını iddia etmesine rağmen, İsrail'in imajını yumuşatmak uğruna yarışmayı defalarca kullandığını vurguladı.
Nemo, "Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki genel merkeze göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin." ifadelerini kullandı.
Eurovision finali, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2026'nın Mayıs ayında gerçekleşecek.