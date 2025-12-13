Eurovision'da İsrail tepkisi büyüyor. 1994 galibi de ödülü iade edecek

BİRÇOK ÜLKE ÇEKİLDİ

4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 95'inci EBU Genel Kurulu'nda İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmişti. Bu kararın ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları Eurovision'dan çekildi. Daha sonra Portekiz’in ulusal şarkı seçimi yarışmasına katılan 17 sanatçı da kazanırlarsa Eurovision'da Portekiz’i temsil etmeyi reddettiklerini açıkladı.

NEMO ÖDÜLÜNÜ İADE EDECEK

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçreli şarkıcı Nemo da İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri gönderme kararını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yarışmayı yayınlayan kuruluşun politik olmadığını iddia etmesine rağmen, İsrail'in imajını yumuşatmak uğruna yarışmayı defalarca kullandığını vurguladı.

Nemo, "Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki genel merkeze göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin." ifadelerini kullandı.

Eurovision finali, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2026'nın Mayıs ayında gerçekleşecek.