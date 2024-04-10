Eurovision'da kriz: İsrailli şarkıcı ölüm tehditleri alıyor

İSRAİLLİ ŞARKICI ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR



İnsanların bu konuyla ilgili tartışmaya girmeleri ve protesto etmek istemeleri normal olarak değerlendirilirken, bazı sanatçıları hedef alan "sosyal medya kampanyaları" konusunda endişeler dile getirildi.



Açıklamada sanatçıların isimleri belirtilmedi ancak 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın Instagram hesabı üzerinden ölüm tehditleri aldığı yönündeki haberler bir süredir gündemi meşgul ediyor.

KARAR SANATÇILARA AİT DEĞİL



Avrupa Yayın Birliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünü ve görüş belirtme hakkını güçlü bir şekilde desteklemekle birlikte, sanatçılarımıza veya yarışmayla ilişkili herhangi bir kişiye yönelik her türlü çevrimiçi tacize, nefret söylemine veya tacize kesinlikle karşı çıkıyoruz"



Eurovision'da yarışacak sanatçıları hedef almanın "kabul edilemez ve tamamen adaletsiz" olduğu belirtildi.



Açıklamada, "herhangi bir ülkenin Eurovision şarkı yarışmasına dahil edilmesi kararının tek tek sanatçıların değil, Avrupa Yayın Birliği yönetim organlarının sorumluluğunda olduğu" vurgulandı.

