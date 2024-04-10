Eurovision'da kriz: İsrailli şarkıcı ölüm tehditleri alıyor

Eurovision şarkı yarışmasında İsrail'i temsil edecek şarkıcı Eden Golan'ın ülkesinin savaştaki tutumu nedeniyle ölüm tehditleri aldığı açıklandı. Eurovision ekibi yarışmacılara yönelik "hedefli sosyal medya kampanyası" yürütüldüğünü belirterek sert tepki gösterdi. İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı ile ilgili belirsizlik bir süredir devam ediyor. Yarışma yönetimi provokatif şarkı sözlerinin değiştirilmesi şartı ile İsrail'in yarışmaya katılabileceğini açıklamıştı.

Eurovision'da kriz: İsrailli şarkıcı ölüm tehditleri alıyor

'in 7 Ekim'den beri 'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Mayıs ayında İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasının bir süredir gündemi İsrail'in yarışmada yer alıp almayacağı.

Avrupa Yayın Birliği, yarışma ve katılımcılar hakkında yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki korkunç savaşın bu yıl düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasında "duygu derinliğine ve güçlü tepkilere" neden olduğunu kabul etti.

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İSRAİLLİ ŞARKICI ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

İnsanların bu konuyla ilgili tartışmaya girmeleri ve protesto etmek istemeleri normal olarak değerlendirilirken, bazı sanatçıları hedef alan "sosyal medya kampanyaları" konusunda endişeler dile getirildi.

Açıklamada sanatçıların isimleri belirtilmedi ancak 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın Instagram hesabı üzerinden ölüm tehditleri aldığı yönündeki haberler bir süredir gündemi meşgul ediyor.

KARAR SANATÇILARA AİT DEĞİL

Avrupa Yayın Birliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünü ve görüş belirtme hakkını güçlü bir şekilde desteklemekle birlikte, sanatçılarımıza veya yarışmayla ilişkili herhangi bir kişiye yönelik her türlü çevrimiçi tacize, nefret söylemine veya tacize kesinlikle karşı çıkıyoruz"

Eurovision'da yarışacak sanatçıları hedef almanın "kabul edilemez ve tamamen adaletsiz" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "herhangi bir ülkenin Eurovision şarkı yarışmasına dahil edilmesi kararının tek tek sanatçıların değil, Avrupa Yayın Birliği yönetim organlarının sorumluluğunda olduğu" vurgulandı.

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İSRAİL'İN EUROVISION KRİZİ

İsrail uzun süren tartışmalar ve protestolara rağmen son alınan karar ile Eurovision'a katılma hakkı elde etti.

Ancak organizasyon yöneticileri, "Ekim Yağmuru" şarkısının sözlerinin siyasi olduğu ve Eurovision kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti.

Şarkının girişinin, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya atıfta bulunduğu değerlendirildi ve reddedildi.

Ancak geçen ay Eurovision ekibi, aynı müzikle farklı şarkı sözlerini içeren yeni şarkı "Hurricane" ile ülkenin yarışmada yer alabileceğini açıkladı.

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