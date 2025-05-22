Eurovision’ın galibi JJ, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını istiyor

Avusturyalı sanatçı JJ, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasının ardından basına verdiği bir röportajda, İsrail’in 2026 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’nın ev sahipliğinde gerçekleşmesi beklenen yarışmanın dışında bırakılması çağrısında bulundu.



Bu sene yapılan yarışma öncesinde de Filistin’i destekleyen gruplar, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı, işgal ve ablukasını 19 aydır sürdüren İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep etmiş, ancak bu talepleri kabul edilmemişti.



İspanya’nın El Pais gazetesine konuşan 24 yaşındaki JJ, “İsrail’in yarışmaya katıldığını görmek çok hayal kırıklığı yaratıcı. Bir sonraki Eurovision’ın Viyana’da ve İsrail olmadan yapılmasını istiyorum” dedi.



Gerçek adı Johannes Pietsch olan opera sanatçısı JJ, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision’ı “Wasted Love” isimli şarkısıyla İsrail’in önünde birinci sırada tamamlamıştı.

El Pais, röportajda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından bahsetmese de JJ’in açıklamaları İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in benzer bir açıklama yapmasının ardından geldi. Sanchez, pazartesi günü İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına işaret ederek ülkenin Eurovision gibi kültürel etkinliklerden çıkarılması çağrısını yapmıştı.



Öte yandan, JJ, röportajında Eurovision’ın oy sayma sisteminin de daha fazla şeffaflık adına revize edilmesi gerektiğini söyledi.



Her sene 160 milyondan fazla insanı ekran başına çeken Eurovision, dünyanın en büyük şarkı yarışması. JJ ise bugüne kadar bu yarışmayı kazanan üçüncü Avusturyalı.