Euro'ya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov istifa etti

Bulgaristan parlamentosu, Başbakan Rosen Jelyazkov’un hükümeti için güvensizlik oylaması yaptı. Zhelyazkov, istifasını meclisteki güven oylamasından dakikalar önce açıkladı.

Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi ve şunları söyledi: "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir."

Geçen hafta hükümet, kitlesel protestolar nedeniyle euro cinsinden hazırlanan ilk bütçe tasarısı olan 2026 planını geri çekmişti. Muhalefet partileri ve diğer örgütler, daha yüksek devlet harcamalarını finanse etmek için sosyal güvenlik primlerinin ve temettü vergilerinin artırılmasına yönelik planları protesto ettiklerini açıkladı.

Halk da haftalardır hükümeti protesto ediyor.