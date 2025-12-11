Euro'ya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da başbakan Zhelyakov istifa etti

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bu arada on binlerce Bulgar, dün akşam ülkenin azınlık hükümetini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Halk, Avrupa Birliği’nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan'da hükümetin, kronik hâle gelen yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğunu düşünüyor.

Başkent Sofya’da ve onlarca kent ile kasabada gerçekleşen protestolar, ardı ardına süren gösterilerin son halkası niteliğindeydi. Eylemler, Bulgaristan’ın 1 Ocak’ta euro'yu para birimi olarak kabul etmeye hazırlanmasıyla aynı döneme denk geliyor.

“İSTİFA İÇİN ANLAŞTILAR”

Bulgar haber ajansı BTA, dün yaptığı haberde, eski başbakan ve iktidardaki GERB partisinin lideri Boyko Borissov’un, iktidar koalisyonu ortaklarının Bulgaristan’ın 1 Ocak’ta euro bölgesine katılmasından önce istifa etmeme konusunda anlaştıklarını söylediğini bildirdi.

Buna karşın, dünkü protestonun düzenleyicileri arasında yer alan reformist muhalefet partisi “Değişimi Sürdürüyoruz”dan Assen Vassilev, “Hükümet istifa etmiş olsa bile euro bölgesine gireceğiz” dedi.