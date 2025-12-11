Euro'ya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da başbakan Zhelyakov istifa etti
11.12.2025 15:39
Son Güncelleme: 11.12.2025 15:51
Reuters, AFP
Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Bulgaristan'da güvenoyu alamayan Başbakan Rosen Zhelyakov istifa etti. Bulgaristan 1 Ocak'ta euro bölgesine girecek.
Bulgaristan parlamentosu, Başbakan Rosen Zhelyazkov’un hükümeti için güvensizlik oylaması yaptı. Zhelyazkov, istifasını meclisteki güven oylamasından dakikalar önce açıkladı.
Geçen hafta hükümet, kitlesel protestolar nedeniyle euro cinsinden hazırlanan ilk bütçe tasarısı olan 2026 planını geri çekmişti. Muhalefet partileri ve diğer örgütler, daha yüksek devlet harcamalarını finanse etmek için sosyal güvenlik primlerinin ve temettü vergilerinin artırılmasına yönelik planları protesto ettiklerini açıkladı.
Halk da haftalardır hükümeti protesto ediyor.
Bulgar halkı, hükümeti protesto için kitlesel eylem düzenledi.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Bu arada on binlerce Bulgar, dün akşam ülkenin azınlık hükümetini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.
Halk, Avrupa Birliği’nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan'da hükümetin, kronik hâle gelen yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğunu düşünüyor.
Başkent Sofya’da ve onlarca kent ile kasabada gerçekleşen protestolar, ardı ardına süren gösterilerin son halkası niteliğindeydi. Eylemler, Bulgaristan’ın 1 Ocak’ta euro'yu para birimi olarak kabul etmeye hazırlanmasıyla aynı döneme denk geliyor.
“İSTİFA İÇİN ANLAŞTILAR”
Bulgar haber ajansı BTA, dün yaptığı haberde, eski başbakan ve iktidardaki GERB partisinin lideri Boyko Borissov’un, iktidar koalisyonu ortaklarının Bulgaristan’ın 1 Ocak’ta euro bölgesine katılmasından önce istifa etmeme konusunda anlaştıklarını söylediğini bildirdi.
Buna karşın, dünkü protestonun düzenleyicileri arasında yer alan reformist muhalefet partisi “Değişimi Sürdürüyoruz”dan Assen Vassilev, “Hükümet istifa etmiş olsa bile euro bölgesine gireceğiz” dedi.