Ev işleri ömrü uzatıyor: 5 dakika bile yeterli, ölüm riski 6 yıl azalıyor

Amerikan Kalp Derneği için yayımlanan Circulation dergisi tarafından yapılan araştırma, ev işlerinin ömrü uzattığını ortaya koydu.

Ev işleri de dahil her gün beş kez birer dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin ölüm riskini 6 yıl azaltığı belirlendi.



Sydney Üniversitesi'nden Emmanuel Stamatakis'in önderlik ettiği araştırmada kısa süreli yoğun egzersizlerin erken ölüm riskini azalttığı ve özellikle kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğu tespit edildi.

TAVSİYE EDİLEN EGZERSİZ SEVİYELERİ

Doktorlar daha önce haftada 150 dakika, tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluktaki egzersizlerin veya yüzme koşma gibi haftada toplam 75 dakika yoğun egzersizin, sağlıklı bir yaşam için tavsiye ediyordu. Bunun yanısıra haftada en az iki gün ağırlık egzersizinin de şart olduğu belirtiliyordu.

Ancak yapılan bu yeni araştırma günde 5 dakikalık yoğun egzersizin bile kişinin kalp hastalığı ve ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Ya da 25 dakikalık orta yoğunlukta yapılacak egzersizin de aynı faydayı sağlayacağı ve ölüm riskini azaltacağı kaydedildi.

24 BİN KİŞİYE AKILLI BİLEKLİK TAKTILAR

Araştırmacılar ne kadar süre olursa olsun yoğun egzersizin günlük hayata dahil edilmesini tavsiye ediyor. Günlük ev işlerinin de kalbi korumaya ve ömrü uzatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları 24 bin kişiye takılan akıllı bilekliklerin 7 günlük analizini inceleyerek bu sonuca ulaştı. incelemeye alınanların yaş ortalamasının 62 olduğu ve düzenli egzersiz yapmadıkları belirtildi.