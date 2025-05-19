Ev partisinde dehşet: Kafasından vurularak öldürüldü

Olay, 9 Mayıs Cuma gecesi saat 23.00 sularında Tallmadge Township bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık 10 kişilik ev partisinde başından vurulan Lotterman, hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

CİNAYET ŞÜPHESİ



Grand Valley State Üniversitesi öğrencisi olan Lotterman’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, yetkililer olayın ilk etapta kazara yaşanmış olabileceğini ifade etti. Ancak müfettişler, evin ikinci katında bulunan bir şüphelinin zemine doğru birden fazla kez ateş ettiğini tespit etti.



Dedektif Jake Sparks da, FOX 17 televizyonuna yaptığı açıklamada, olayın kasti bir şekilde gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.



20 yaşında bir gencin olayla ilgili gözaltına alındığı açıklanırken, polis cinayetin alkol etkisindeyken işlenmiş olabileceğini düşünüyor.

Grand Valley State Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, öğrenciler için psikolojik destek hizmetleri sunulduğu, öğretim üyeleri ve personelin de yardım programlarından faydalanabileceği bildirildi.