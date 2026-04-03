Evcil hayvanlara özel kanal açıldı. 24 saat yayın yapıyor

Çin’in en popüler dijital platformlarından Tencent Video üzerinden erişilebilen “PetTV”, evcil hayvanların sahipleri evde yokken yalnız kalmaması amacıyla tasarlandı.

Yayın akışında ördek yavrularının yüzdüğü görüntüler ya da mahallede dolaşan köpeklerin videoları gibi içerikler yer alıyor.

HAYVANLARIN DUYULARINA GÖRE TASARIM

Platform, içeriklerin yalnızca eğlence değil aynı zamanda hayvanların duyusal ihtiyaçlarına uygun olması için özel olarak hazırlandığını belirtti.

Renkler, görüntü yenileme hızı ve ses frekanslarının kedi ve köpeklerin algısına göre optimize edildiği ifade edildi.

KÖPEK SAHİPLERİ TELEVİZYONU AÇIK BIRAKIYOR

Şirketin araştırmasına göre köpek sahiplerinin yüzde 66’sı evden çıkarken televizyonu açık bırakıyor. PetTV’nin bu alışkanlığı daha bilinçli ve hayvan dostu bir deneyime dönüştürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Kanal, platformun ücretli abonelerine sunuluyor.

Çin’de hızla büyüyen evcil hayvan pazarı da bu tür girişimleri destekliyor. PetData.cn verilerine göre sektörün büyüklüğünün 2028 yılına kadar 405 milyar yuan (yaklaşık 59 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl ortalama bir Çinli hane, köpek başına 3 bin yuanın üzerinde, kedi başına ise 2 bin yuanın üzerinde harcama yaptı.

MEDİTASYON UYGULAMALARI DA YÜKSELİYOR

Evcil hayvanlara yönelik medya içerikleri yalnızca Çin’le sınırlı değil. ABD merkezli “DogTV” gibi platformların yanı sıra meditasyon uygulamaları da hayvanlar için özel içerikler üretmeye başladı. Tencent’in bu alanda üçüncü taraf içeriklerle iş birliği yaparak hizmetini genişletmeyi planladığı bildirildi.