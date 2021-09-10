Evden çalışmak yaratıcılığı köreltiyor, ekip çalışmasını azaltıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft’un 61 bin çalışanı üzerinde Aralık 2019 – Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada, departmanlar arasındaki iletişimsizliğin şirket çalışanlarının verimliliğini ve yenilikçiliğini olumsuz etkilediği görüldü.

Çalışanların pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında farklı departmanlarda çalışanlarla yüzde 25 daha az ve daha yavaş iş birliği yaptıkları ortaya çıktı. Öte yandan, aynı alanda çalışanlar arasındaki iletişimin daha yakın olduğu olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.



California Üniversitesi’nden David Holtz tarafından yürütülen araştırma için hem pandemi öncesi hem de pandemi sırasında elde edilen veriler kullanıldı. E-postalar, kısa mesajlar, aramalar, toplantılar ve çalışma saatleri araştırmada değerlendirildi. Ayrıca çalışanların şirketteki görevi, pozisyonu, çalışma süresi, işbölümü gibi anahtar konulara yer verildi.

Uzaktan çalışmanın etkilerini ölçmenin normal şartlarda zor olduğunu aktaran Holtz, ‘’Bu durum pandemiyle beraber neredeyse herkesin evden çalışmaya mecbur kalmasıyla değişti. Evden çalışma zorunluluğu, bilişim sektöründe çalışanların birbirleriyle nasıl iletişime geçtiklerini ve işbirliği yaptıklarını görmek adına bulunmaz bir fırsat sundu’’ diye konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİ UZADI



Uzaktan çalışmanın e-posta ve kısa mesaj kullanımının artırmasıyla haftalık ortalama çalışma saatlerinin uzadığı ifade edildi. Bunun yanında bire bir iletişim için telefon ya da video konferans yerine kısa mesajın ya da e-postanın tercih edildiği belirtildi.

Bunun yanında araştırmaya göre, çalışanların pandeminin kendisinden çok uzaktan çalışmanın verdiği zararı özellikle belirtmeleri dikkat çekti. Örneğin; evde çocuğu ya da bakıma muhtaç bir yakınıyla ilgilenmek zorunda kalan çalışanların, stres ve anksiyeteyle baş ettiklerini aktardıkları görüldü.

TOPLANTILAR ARTTI



Öte yandan, çalışanlar tarafından zaman kaybı olarak nitelenen toplantıların evden çalışma ile yüzde 5 oranında artmasına neden olduğu kaydedildi.

HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Teknoloji devi Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, çalışanların kendilerine uygun çalışma koşullarını belirleyebilecekleri hibrit modeli sunacaklarını açıkladı.

Bu yeni çalışma şekliyle ilgili Holtz, modelin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için aynı ekipte bulunup evden veya ofisten çalışanlar arasındaki iş akışının yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.