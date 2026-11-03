Eve dönüşü 28 yıl sürdü: Tam 60 bin kilometre yürüdü

İngiltere medyasında yer alan habere göre Bushby, 29 ülkeyi geçtiği, 28 yıl süren yaklaşık 60 bin kilometrelik kıtalararası yürüyüşün ardından Hull kentinde annesinin yaşadığı eve ulaştı.

Şili'nin Punta Arenas kentinde başlayıp İngiltere'nin Hull kentinde sona eren yolculuğuyla ilgili konuşan Bushby, kentte yoğun bir kalabalık tarafından karşılanmasıyla ilgili "Eminim hiçbir eve dönüş böyle karşılanmamıştır. Tam bir delilik." ifadelerini kullandı.

Bushby, söz verdiği gibi çocukken yaşadığı evde kendisini bekleyen 75 yaşındaki annesi Angela Bushby'yle 10 yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştüğü buluşmada, "Biraz değişmişsin. Beklediğin için tebrik ederim." dedi.

En son 2014'te gördüğü 36 yaşındaki oğluyla da buluşan Bushby, 12 yaşındaki torununu da ilk kez gördü.

Kendisini karşılayan halka teşekkür eden Bushby, "Buraya gelmek için bir dünya yol yürüdüm. Geçtiğim çoğu ülkedeki yabancılar buraya gelmem için büyük nezaket gösterdi. Bunu tek başıma yapmadım. Büyük bir ekiptik. Dünya ekibi." diye konuştu.

Yaklaşık 40 bin kilometrelik en uzun yürüme rekorunu da kıran Bushby, yürüyerek dünya turu atan ilk insan oldu.

Yola çıktığında 29, bugün ise 57 yaşında olan Bushby, paraşütçü olarak görev yaptığı İngiliz ordusundan 12 yılda tamamlamayı planladığı kıtalararası eve dönüş yolculuğunu gerçekleştirmek için istifa etmişti.

Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan yalnızca yürüyerek yolculuğunu tamamlamayı planlayan Bushby, 2006'da Bering Boğazı'nı buzulların üzerinde yürüyerek ve yüzerek geçmişti.

Şubat 2025'te Artvin üzerinden Türkiye 'ye giren Bushby, eylülde yolculuğunun Bulgaristan ayağına başlamak üzere Edirne'den ayrılmıştı.

Fransa'dan yüzerek 5 Ekim'de İngiltere'ye geçen Bushby 1 Kasım'da yola çıkışının tam 28'inci yıl dönümünde Hull kentinin ünlü Humber Köprüsü'nden geçerek kente giriş yapmıştı.

Bushby, geçmişte verdiği bir röportajda yolculuğun "çok sıkıcı" olduğunu dile getirmişti.