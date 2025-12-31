Eve yerleşen ayı, aylardır "çıkmayı reddediyor"

Kaliforniya eyaletinin Altadena kentinde yaşayan Johnson’a göre, Şükran Günü öncesinde evinin sürünme boşluğuna giren ve çıkmayan bir siyah ayı, evin altındaki kaplamaları parçaladı, tesisata zarar verdi ve büyük bir yıkıma yol açtı.

“HER ŞEYİ BULDOZER GİBİ YIKTI”

“Alt taraf tamamen darmadağın. Kameralarım ayının her şeyi buldozer gibi yıktığını kaydetti” diyen Johnson, Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi’ni (CDFW) kendisini yalnız bırakmakla suçladı ve kuruma dava açmayı planladığını söyledi. Johnson’a göre yetkililer, ilk başta sürünme boşluğunun yakınına bir ayı kapanı kurdu ancak yanlış ayıyı yakaladıktan sonra operasyonu fiilen durdurdu. Ayıyı korkutup çıkarmak için kullanılan hava kornalarının da bir noktada durdurulduğu iddia ediliyor.

Johnson, “Artık her şey bana kaldı. Geceleri mutfakta mı uyuyacağım, telefondan kameraları mı izleyeceğim?” ifadelerini kullandı.

KURUMDAN SAVUNMA

Yetkililer ise Johnson'un suçlamalarını reddediyor. CDFW, sınırlı personeline rağmen ev sahibiyle sürekli iletişim halinde olduklarını, kapanlar ve kameralar kurduklarını ve ayıyı uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler denediklerini açıkladı. Kurum ayrıca, ayıların kış aylarında evlerin altını barınak olarak kullanmasını önlemek için sürünme boşluklarının ayıya dayanıklı malzemelerle kapatılması gerektiğini vurguladı.

AYI SORUNU YANGIN NEDENİYLE ARTTI

Bölgedeki ayı sorununun, Ocak ayında Los Angeles'ı vuran Eaton Yangını sonrası arttığı belirtiliyor. Yangın nedeniyle boşaltılan evlere giren ayılar, sıcak iklim nedeniyle kış uykusuna yatmak yerine evlerin altında barınmayı tercih ediyor. Nitekim bu yılın başlarında Altadena’da 525 kiloluk bir ayı, yetkililerin çalışmasıyla başka bir evden çıkarılmıştı.

Evin altındaki kameralardan biri kırılmış bir boruyu görüntüledikten sonra gazı kapattığını ve Noel arifesinden bu yana sıcak duş alamadığını belirten Johnson’ın durumu ise hala belirsiz.