“Everest Adam” kendi rekorunu kırdı

“Everest Adam” olarak da bilinen 55 yaşındaki Nepalli Kami Rita, Himalayalar’da yer alan dünyanın en yüksek dağı Everest’in zirvesine 31’inci kez tırmanarak kendi rekorunu kırdı. Nepal'in dağlık kesiminde, özellikle Himalayalar'da yaşayan Şerpalara mensup olan Rita, Everest’e ilk kez 30 yılı aşkın zaman önce tırmanmıştı.



Tırmanışın organizatörü “Yedi Zirve Yürüyüşleri” isimli şirket, konuya ilişkin açıklamasında, Kami Rita’nın “sadece ulusal bir tırmanış kahramanı değil, aynı zamanda Everest’in kendisinin de küresel bir sembolü” olduğuna dikkat çekti.



“REKOR PLANIM YOK, SADECE ÇALIŞIYORUM”



Kami Rita, Everest’e ilk tırmandığında yıllardan 1994’tü. Bu, ticari bir tırmanıştı ve Rita, sonraki yıllarda da hemen her sene Everest’e tırmanmak isteyen müşterilerine rehberlik etmek üzere onlarla birlikte zirveye tırmandı.



Rita, geçen sene, 8 bin 849 rakımlı zirveye tırmandıktan sonra yaptığı açıklamada, rekor kırmak gibi bir planının olmadığını, sadece çalıştığını söylemişti.



Şerpa, Mayıs 2024’te AFP’ye yaptığı açıklamada, “Rekor için mutluyum ama rekorlar nihayetinde kırılır. Tırmanışlarımın Nepal’i dünyada tanınır hale getirmesinden ötürü daha çok mutluyum” diye konuşmuştu.



Tırmanışı organize eden şirket de yaptığı açıklamada, rekorun salı günü kırıldığını ve Rita’nın burada Hindistan ordusundan bir ekibin liderliğini yaptığını bildirdi. Açıklamada, Rita’nın sadece kendisinin tırmanmadığı, aynı zamanda diğer üyelerin de zirveye ulaşması için öncülük ve rehberlik ettiği belirtildi.

