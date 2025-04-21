Everest Dağı'nda bir ilk: Tırmanış deneyimi sonsuza dek değişiyor

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'te insansız hava aracı pilotları her şeyi sonsuza dek değiştirebilecek bir görev üstlenmek üzere.



Dağa tırmanan kişilere yardım etmek için merdivenler, halatlar ve oksijen tüpleri taşımayı hedefleyen İHA'lar dağda hayat kurtarabilir.



Yakındaki tepelerden ve dağlardan gelen uzman Şerpalar, Everest'teki dağcılar için onlarca yıldır yol gösteriyor. Bu süreçte onlarcası hayatını kaybetti.

TEKNİK UZMANLIK VE TECRÜBE BİRLEŞECEK



Yerel bir İHA haritalama girişimi olan Airlift Technology, İHA kullanma konusundaki teknik uzmanlıkla Şerpaların onlarca yıllık dağcılık bilgisini birleştirmeyi hedefliyor. Şirket, dünyanın zirvesinde olmayı dah agüvenli hale getirebileceklerini iddia ediyor.

SAATLER SÜREN YOLCULUK DEĞİŞECEK



Ana Kamp deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 364 metre, Birinci Kamp ise 6 bin 65 metre yükseklikte yer alıyor. İki nokta arasındaki hava mesafesi ise yaklaşık 1,8 mil olarak kaydediliyor.

Şerpaların bu yolculuğu yapması altı ila yedi saat sürer, ancak bir drone bu süreyi yaklaşık altı ila yedi dakikaya indirilebilir.



2023'te bir çığ düşmesi sonucu üç dağcı ve bir rehber hayatını kaybetti. Cesetleri hiçbir zaman bulunamadı.

DRONE OLMADAN DAĞCILIK ÇOK ZOR



Şirkette çalışan bir uzman, "Önce rotayı bulmak için dağa yirmi kez inip çıkmak ve sonra ekipman için geri dönmek zorunda kaldılar. Çin'de başka bir dağda buna yardımcı olmak için drone kullandıklarını duymuştum, bu yüzden 'neden burada olmasın?' diye düşündüm" dedi.



Başlangıçta, drone'un o irtifada ve o sıcaklıkta nasıl performans göstereceğinden emin olunamadı.

Ancak uzun süredir devam eden denemelerin ardından drone kullanımı yeni sezon için kesinlik kazanmış görünüyor.

TEK SORUN MALİYET



İHA pilotları, 2025 Everest tırmanış sezonu için Şerpaların sezon başlamadan önce ekipman taşımasına, sezon başladığında ise çöp toplamasına yardımcı olacaklar.



En büyük zorluklardan birinin para olduğunu aktaran uzmanlar, her bir drone'un maliyetinin 70 bin dolar olduğunu belirtiyor.