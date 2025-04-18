Everest, rekor sayıda tırmanışa hazırlanıyor

Explorer's Web'in haberine göre, zirve tırmanışı için alınan izin sayısının, bu yıl, 2023 yılı rekoru olan 478'i geçmesi bekleniyor.



Zirve ekspedisyonlarını organize eden tur şirketlerinden Asian Trekking, bu yıl Hindistan ordusunun 1'i en az 40 kişilik olmak üzere 3 grupla tırmanış yapacağını bildirirken, 8K Expeditions 50'den fazla müşterisinin, Seven Summit Treks ise 100'den fazla müşterisinin tırmanış izninin onaylandığını açıkladı.



Alpmon internet blogu, Everest ana kampında halen yaklaşık 500 kişinin bulunduğu, gelecek iki hafta içinde bunlara yüzlercesinin katılmasının beklendiğini belirtti.



Everest'e 478 dağcının tırmanış için başvurduğu 2023, en fazla iznin alındığı yıl olurken zirve tırmanışları açısından ise 800 kişinin zirveye ulaştığı 2018, en aktif yıl olarak kayıtlara geçmişti. Nepalli dağ rehberleri şerpalar, yabancı dağcılarla birlikte zirve yaptığından, her yıl başvuru sayısından daha fazla kişi zirveye ulaşıyor. Şerpaların tırmanış için izin alması gerekmiyor.



KSENON GAZI DOLUYARAK TIRMANIŞA HAZIRLANAN İNGİLİZ DAĞCILAR



8 bin 848 metre irtifada bulunan, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e çıkmak isteyen dağcıların öncelikle "aklimatizasyon" adı verilen, bedenin yüksek irtifaya uyumunu sağlamaları gerekiyor.



Dağcıların büyük bölümü yüksek irtifa koşullarına alışmak için Everest ana kampına doğru uzun etaplı dağ yürüyüşleri yaparak ya da daha alçak dağlardaki zirve çıkışlarıyla tırmanışa hazırlanıyor.



Bazı dağcılar da tırmanış mevsimi daha erken başlayan başka 8 binlik zirvelere tırmanıp, daha sonra Everest ana kampına gelip zaman geçirmeden zirve yapmayı deneyebiliyor. Örneğin bu yıl Nepal'de Annapurna Dağı'na tırmanan dağcılardan 40'ı Everest'e de tırmanış yapmayı planlıyor.



Bu yılın ilginç bir ayrıntısı ise yüksek irtifaya uyum için ksenon gazı soluyarak tırmanışa hazırlanan bir grup İngiliz dağcının ülkelerinden uçakla ana kampa gelip direkt tırmanışa başlayacak olması.



Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington gibi dağcıların yer aldığı grup, ksenon gazının kandaki alyuvar değerlerini yükseltmesi sayesinde dağda çok zaman geçirmeye gerek kalmadan tüm tırmanışı bir haftada tamamlamayı hedefliyor.



OKSİJEN DESTEĞİ OLMADAN ÇIKMAYI PLANLAYANLAR



Gözlemciler bu yıl Everest'te oksijen desteği olmadan tırmanmayı planlayan dağcıların sayısının azaldığına dikkati çekiyor.



Şimdiye dek 4 dağcı ilave oksijen desteği olmadan, yalnızca kendi akciğer kapasitesine dayanarak zirveye çıkmaya çalışacağını bildirdi.



Everest'in zirvesine "bilinen en hızlı çıkışı" yapmayı hedefleyen dağ koşucuları Tyler Andrews ve Karl Egloff oksijen takviyesi kullanmayacak.



Öte yandan tecrübeli Rus dağcı Valery Babanov Everest'e, Polonyalı Marcin Miotk ise Lhotse'ye oksijen desteği olmadan çıkacak.



60 yaşındaki Babanov, Everest'e oksijensiz çıkmayı başaran en yaşlı dağcı olmayı hedefliyor.



KANATLI UÇUŞ KIYAFETİYLE ATLAYACAK



İngiltere'den Tim Howell'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "wingsuit" adı verilen kanatlı uçuş kıyafetiyle Lhotse Dağı'nın yamacından atlayış yapmayı deneyeceği bildirildi.



İngiliz dağcı Jon Gupta önderliğinde bir ekiple Lhotse'ye çıkacak olan Howell, yamaçtan kendini dağın güneyine doğru bırakarak dünyada bu türden bir uçuşu en yüksek yerden yapan kişi olmayı hedefliyor.



Yine İngiltere'den bir maceracı, Mitch Hutch, ülkesinden Everest ana kampına kadar olan 12 bin kilometre yolu koşarak, yüzerek ve bisikletle kat etmeyi hedefliyor. Hutch'ın ana kampa en yakın yerleşim olan Lobuche kasabasına vardığı ve kısa süre sonra kampa ulaşacağı bildirildi.



Yolculuğu süresince sakalını kesmeden uzatan Hutch, AGA Adventures şirketinden Gelje Şerpa rehberliğinde Everest'e tırmanış yapmayı hedefliyor.