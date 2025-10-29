Everest'in en tehlikeli rotasında bir ilk: Tarihe geçen kayak!

Dünyanın zirvesinde, oksijenin neredeyse tükenmiş olduğu ölüm bölgesinde Amerikalı dağcı ve kayakçı Jim Morrison, bugüne kadar kimsenin başaramadığı bir şeyi yaptı. Everest’in Kuzey Yüzü’nden kayakla indi.

15 Ekim’de gerçekleşen tarihi iniş, dört saat sürdü. Morrison, “Korkunç bir kar tabakasında, inanılmaz güzellikte dört saatlik bir inişti” dedi.

"TEK BİR HATA, 2 BİN 700 METREDEN DÜŞMEK DEMEKTİ"

Morrison, ünlü belgeselci Jimmy Chin ve 10 kişilik ekibiyle birlikte, Everest’in dik Hornbein Couloir hattını tırmanarak zirveye ulaştı. Chin, bu macerayı belgeselleştiriyor.

Daha önce “Free Solo” filmiyle Oscar kazanan Chin, bu inişi “kayakta serbest solo tırmanışa eş değer” olarak tanımlayarak, “Bir an kayarsan, yaklaşık 2 bin 700 metreden düşersin. Şansın yok.” dedi.

HAYALİNİ HAYAT ARKADAŞIYLA PAYLAŞMIŞTI

Morrison, bu çılgın inişi hayat arkadaşı Hilaree Nelson ile planlamıştı. Nelson, 2022’de dünyanın sekizinci en yüksek dağı Manaslu’da kayak yaparken hayatını kaybetti.

Morrison, bu tırmanışı “ikisi adına” gerçekleştirdiğini söyledi.

"AY'A İNMEK GİBİYDİ"

Ekip, Everest’in dik ve ölümcül Kuzey Yüzü’nü tırmanmak için dört gün boyunca tırmandı. Chin, “Büyük dağlarda yıllar geçirdik ama böylesine ürkütücü bir tırmanış hedefi görmedim.” diye anlattı.

Yalnızca beş kişinin daha önce çıktığı bu rota, “Süper Direkt Rota” olarak biliniyor: dümdüz yukarı, ardından dümdüz aşağı. 1991’den beri kimse denememişti.

DONDURUCU FIRTINA, UYKUSUZ GECELER

Tırmanış boyunca kaya düşmeleri ve çığ tehlikesiyle karşılaştılar. Geceyi geçirebilmek için buzulun üzerine dar yataklar kazdılar.

Bir gece fırtınanın çadırlarını neredeyse uçuracağını anlatan Chin, “Kulak tıkaçlarımı taktım, çünkü eğer dağdan uçarsak, bunu bilmek istemem” dedi.