Everest'te kar fırtınası: Bin kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 4900 metre yükseklikteki kamp alanlarına erişimi sağlamak için yüzlerce köylü ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Çinli Jimu News sitesinin haberine göre, bazı turistler güvenli bölgelere indirilmeye başlandı.



Yoğun kar yağışının Cuma akşamı başladığı ve Cumartesi boyunca sürdüğü, bölgedeki Tingri İlçe Turizm Şirketi’nin WeChat hesabından yapılan açıklamalarda belirtildi. Everest Turistik Alanı’na bilet satışı ve girişler Cumartesi gecesinden itibaren askıya alındı.

NEPAL TARAFINDA EN AZ 47 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Everest’in Nepal tarafında etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına ve ani sellere yol açtı. Nepal polisi, Cuma gününden bu yana en az 47 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Can kayıplarının 35’i Hindistan sınırındaki Ilam bölgesinde meydana gelirken, 9 kişi sel sularında kayboldu, 3 kişi ise yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Bölgedeki kötü hava koşullarının devam etmesi nedeniyle hem Çin hem Nepal tarafında kurtarma ekipleri zorlu koşullar altında çalışmalarını sürdürüyor.