Everest'te mucize kurtuluş. Altı gündür kayıptı, sürünerek kampa ulaştı

Everest Dağı'nda altı gündür kayıp olan ve hayatını kaybettiğinden endişe edilen Nepalli dağ rehberi Hillary Dawa Sherpa sağ olarak bulundu. Yetkililer, tecrübeli Sherpa'nın bu sabah Everest Ana Kampı yakınlarında sürünerek ilerlerken bulunduğunu açıkladı.

Arama çalışmalarını koordine eden yetkililerden Pemba Sherpa, "Sürünerek aşağı iniyordu." dedi. Dawa'nın sağlık kontrolü için helikopterle başkent Katmandu'ya sevk edildiği bildirildi.

ZİRVEDEN DÖNÜŞTE KAYBOLDU

Tecrübeli dağ rehberi Hillary Dawa, dünyanın en yüksek zirvesi olan 8 bin 849 metrelik Everest 'in üst kesimlerinde 30 Mayıs'ta kaybolmuştu.

Eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi ve dağcı Chris Thrall, Sherpa ile birlikte 29 Mayıs akşamı zirveye ulaştıklarını söyledi.

Thrall, sosyal medyada paylaştığı videoda Sherpa'nın öldüğünü düşündüğünü belirterek onu "nazik bir dev ve gerçek bir dağ kaplanı" sözleriyle anmıştı.

“BİR SÜRE DİNLENMEK İÇİN OTURDU”

Thrall, yaklaşık 7 bin 950 metre yükseklikte bulunan Kamp Dört'ten inişe geçtikleri sırada Dawa'nın durduğunu anlattı.

"Bir mola vermek için sırt çantasıyla oturdu. Bu insanlar çok ağır yükler taşıyor." diyen Thrall, Dawa'ya iyi olup olmadığını sorduğunu, Dawa'nın ise "İyiyim Chris, sen devam et." yanıtını verdiğini aktardı.

Thrall, iniş sırasında takviye oksijeni tükenen ve donma belirtileri gösteren Polonyalı bir dağcıyla karşılaştığını söyledi.

YARDIM TERCİHİ HAYAT DEĞİŞTİRDİ

Thrall, Dawa Sherpa'ya geri dönmek ile oksijensiz kalan dağcıya yardım etmek arasında kaldığını anlatarak, "Sherpa muhtemelen her zamanki gibi çıkıp gelecekti. Ama diğer dağcıda oksijen yoktu, parmaklarında donma vardı ve hipotermi riski yüksekti." dedi.

Zorlu hava koşulları nedeniyle inişin olağanüstü güçleştiğini söyleyen Thrall, normalde iki saat sürmesi gereken Kamp Üç'e ulaşmanın 11 saat aldığını ifade etti. "Gerçekten ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu o zaman anladım." dedi.

SON YILLARIN EN YOĞUN SEZONU

Sherpa'nın kaybolduğu tırmanış, sezonun son faaliyetlerinden biri olduğu için dağda çok az sayıda dağcı bulunuyordu.

Nepalli yetkililere göre bu sezon Everest'e binden fazla kişi zirve yaptı ve bu rakam şimdiye kadarki en yoğun sezon olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon Everest'te hazırlık faaliyetlerinde görev alan üç Nepalli ile iki Hintli dağcı olmak üzere en az beş kişi yaşamını yitirdi.