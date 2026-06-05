Everest’te öldü sanılmıştı. Altı gün sonra yürüyerek döndü, ailesi soruşturma istedi

57 yaşındaki Nepalli dağcı Dawa Sherpa , 30 Mayıs’ta dünyanın en yüksek zirvesi Everest ’in üst kesimlerinde kötü hava koşulları altında kayboldu.

Ailesi Sherpa’nın öldüğünü düşünerek cenaze ritüelleri ve yas hazırlıklarına başlamıştı.

Ancak Sherpa, perşembe sabahı Everest’te rota oluşturma ve bölgede bırakılan atıkları temizleme çalışmalarını yürüten Nepalli ekip tarafından ana kampa doğru sürünerek ilerlerken bulundu.

Ünlü dağcı adına atfen “Hillary” lakabıyla da bilinen Sherpa, hava yoluyla başkent Katmandu’ya götürülerek tedavi altına alındı.

DOKTORLAR: DURUMU STABİL

Doktorlar, Sherpa’nın parmaklarında donma, uyluk kemiğinde kırık ve ciddi susuzluk belirtileri bulunduğunu açıkladı.

Katmandu’daki hastanenin direktörü Jyotindra Sharma yaptığı açıklamada, “Klinik durumu stabil kalmaya devam ediyor ve susuzluk tablosunda belirgin iyileşme görülüyor” dedi.

Sharma, Sherpa’nın Everest’te “son derece zorlu koşullarda” hayatta kaldığını belirterek, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağını söyledi.

“ONUN İÇİN ZAMANINDA ARAMA YAPILMADI”

Sherpa’nın sağ bulunması ailesinde büyük sevinç yaratırken, yakınları aynı zamanda kurtarma çalışmalarına tepki gösterdi.

Eşi Damu Sherpa, AFP’ye yaptığı açıklamada, eşinin başkente getirildiğini gösteren fotoğrafı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

“Bu haftanın nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Artık yaşamadığını düşünüyorduk ve cenaze hazırlıklarına başlamıştık.” diyen Sherpa, fotoğraflarda eşini ördüğü şapkadan tanıdığını anlattı.

Eşi ayrıca dağcılık şirketini arama çalışmalarını geciktirmekle suçlayarak, “Şirkete yönelik bir soruşturma olmalı. Arama ve kurtarma çalışmalarını geciktirdiler.” dedi.

“YABANCI OLSAYDI FARKLI DAVRANILIR MIYDI?”

Ailenin bir diğer üyesi ve Everest rehberi Karma Gyalje Sherpa da olayın kendisini öfkelendirdiğini söyledi.

Altı gün boyunca yeterli beslenemeden bu koşullarda hayatta kalmanın mucize olduğunu belirten Sherpa, “Eğer kaybolan yüksek ücret ödeyen yabancı bir müşteri olsaydı, tepki farklı olur muydu bilmiyoruz ama insan bunu düşünmeden edemiyor” ifadelerini kullandı.

Dawa Sherpa ile aynı köyden olan Everest rehberi Rinji Sherpa ise deneyimli dağcının müşterilerine karşı son derece sadık biri olduğunu belirterek, “Daha önce de ölümle burun buruna geldiği durumlar olmuştu ama yine hayatta kaldı” dedi.

EVEREST'TE REKOR SEZON

Yetkililere göre bu sezon Everest tırmanışlarında en az beş kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki Hintli ve üç Nepalli dağcı bulunuyor.

Nepalli yetkililerin ilk verilerine göre bu sezon Everest zirvesine çıkanların sayısı 1000’i aşarak şimdiye kadarki en yoğun sezon olarak kayıtlara geçti.