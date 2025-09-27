Everest'te tarihe geçti: "Gökyüzü bile sınır değil"

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanıp, ek oksijen kullanmadan zirveden kayakla inen ilk kişi Polonyalı kayakçı Andrzej Bargiel oldu.

ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BAŞARI

37 yaşındaki Bargiel, 2019 ve 2022’deki denemelerini kötü hava ve tehlikeli koşullar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Üçüncü girişiminde zirveye ulaşan sporcu, “Zirveye çıkmak son derece zordu. Hayatımda bu kadar uzun süre böyle yüksek irtifada kalmamıştım. Oksijensiz Everest’ten kaymak yıllardır içimde büyüyen bir hayaldi” dedi.

ÖLÜM BÖLGESİNDE 16 SAAT

Bargiel, “ölüm bölgesi” olarak bilinen 8 bin metre üzerindeki bölümde yaklaşık 16 saat geçirdi. Burada oksijen seviyeleri deniz seviyesinin üçte birine düşüyor ve beyin hasarı, akciğerde sıvı birikmesi hatta ölüme yol açabiliyor.



Ertesi sabah, Everest’in en riskli parkurlarından biri olan Khumbu Buzul Geçidi’nden de inerek ana kampa ulaştı. Bu bölümde, kardeşi Bartek’in yönettiği drone ile kısmen yönlendirildiğini açıkladı.