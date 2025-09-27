Everest'te tarihe geçti: "Gökyüzü bile sınır değil"
Polonyalı kayakçı Andrzej Bargiel, ek oksijen kullanmadan Everest’e tırmanıp zirveden kayarak inen ilk insan oldu.
Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanıp, ek oksijen kullanmadan zirveden kayakla inen ilk kişi Polonyalı kayakçı Andrzej Bargiel oldu.
ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BAŞARI
37 yaşındaki Bargiel, 2019 ve 2022’deki denemelerini kötü hava ve tehlikeli koşullar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.
Üçüncü girişiminde zirveye ulaşan sporcu, “Zirveye çıkmak son derece zordu. Hayatımda bu kadar uzun süre böyle yüksek irtifada kalmamıştım. Oksijensiz Everest’ten kaymak yıllardır içimde büyüyen bir hayaldi” dedi.
ÖLÜM BÖLGESİNDE 16 SAAT
Bargiel, “ölüm bölgesi” olarak bilinen 8 bin metre üzerindeki bölümde yaklaşık 16 saat geçirdi. Burada oksijen seviyeleri deniz seviyesinin üçte birine düşüyor ve beyin hasarı, akciğerde sıvı birikmesi hatta ölüme yol açabiliyor.
Ertesi sabah, Everest’in en riskli parkurlarından biri olan Khumbu Buzul Geçidi’nden de inerek ana kampa ulaştı. Bu bölümde, kardeşi Bartek’in yönettiği drone ile kısmen yönlendirildiğini açıkladı.
KAYAK DAĞCILIĞINDA ÇIĞIR AÇTI
Bargiel’in ekibi, başarının “dağ kayakçılığında çığır açan bir dönüm noktası” olduğunu duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk da X hesabından, “Gökyüzü sınır mı? Polonyalılar için değil! Andrzej Bargiel Everest’ten kayarak indi” mesajını paylaştı.
K2'DEN EVEREST'E
Bargiel, 2018’de dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Pakistan’daki K2’den kayarak inen ilk kişi olmuştu.
Guardian’a 2020’de verdiği röportajda, “Kimse bunun yapılabileceğine inanmıyordu, hatta kardeşim bile şüpheliydi. Bana sabrın değerini öğretti ve hayallerini kimsenin senin yerine gerçekleştiremeyeceğini gösterdi” demişti.