Evi suç mahalli oldu. Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp, fidye notları yağıyor

ABD'deki ünlü "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'yi arama çalışmaları ikinci haftasında devam ediyor. Soruşturmacılar üzerindeki baskı giderek artarken, aile de belirsizlikle boğuşuyor.

Anne Guthrie, kaçırılmadan önce en son 31 Ocak'ta Arizona'daki evinde görülmüştü. Yaşlı kadın, telefonunu ve hayati önem taşıyan ilaçlarını almadan ortadan kayboldu.

Kayboluşundan bu yana geçen uzun günler, rahatsız edici gelişmelerle dolu geçti.

Milyonlarca dolar talep eden fidye notları, yoğun bir soruşturma ve Guthrie'nin çocuklarının annelerinin geri dönmesi için kamuoyuna yalvardığı duygusal video mesajları büyük ses getirdi.

İşte önemli ayrıntılar...

Nancy Guthrie, 31 Ocak cumartesi akşamı ailesiyle akşam yemeği ve oyun gecesi için bir araya geldi. Saatler sonra aile üyeleri onu evine bıraktı.

Pima Bölgesi Şerifi Chris Nanos, Nancy'nin kaybolmasından birkaç gün sonra düzenlediği basın toplantısında, "Nancy'nin evde olduğunu ve muhtemelen yatağa gittiğini varsayıyoruz." dedi.

KAPI ZİLİ KAMERASININ BAĞLANTISI KESİLİYOR

Guthrie'nin kapı zili kamerası saat 01.47'de bağlantısı kesiliyor ve yaklaşık 25 dakika sonra güvenlik kamerası yazılımı hareket algılıyor.

Saat 02.28'de Guthrie'nin kalp pili uygulamasından gelen veriler, cihaz bağlantısının telefonundan kesildiğini gösteriyor.

Dokuz saatten fazla bir süre sonra saat 11.56'da, ailesi kiliseye gelmemesi üzerine onu kontrol etmeye gittiklerinde kayıp olduğunu fark ediyor.

O öğleden sonra, müfettişler olay yerini didik didik aradı ve ön verandada kan izleri buldu. Bu kan izlerinin daha sonra Guthrie'ye ait olduğu doğrulandı.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE BITCOIN TALEP EDİLDİ

Guthrie'nin aranmasının üçüncü gününde, TMZ ve CNN'in yerel ortağı KOLD da dahil olmak üzere birçok medya kuruluşu, geri dönüşü için milyonlarca dolar değerinde Bitcoin talep eden sözde fidye mektupları aldı.

Mektuplardan birinde ilk son tarih olarak 5 Şubat Perşembe günü saat 17.00, ikinci son tarih olarak ise 9 Şubat Pazartesi günü belirtilmişti.

FBI VAKA BAŞINA ÖDÜL KOYDU

FBI, Pima İlçe Şerif Departmanı ile birlikte yürüttüğü soruşturmada, Guthrie'nin bulunmasına ve "kaybolmasında yer alan herhangi birinin tutuklanıp mahkum edilmesine" yardım edecek bilgi için 50 bin dolarlık ödül verileceğini duyurdu.

CNN'in yerel ortağı KOLD, arama çalışmalarının altıncı gününde yeni bir fidye notu aldığını bildirdi. Haber kanalı, notun gönderildiği IP adresiyle birlikte mesajı kolluk kuvvetlerine ilettiğini söyledi.

Haber kanalındaki bir sunucuya göre, yeni not hassas bilgiler içeriyordu ancak bir son tarih belirtilmemişti.

İddialarqa göre anneyi kaçıran kişiler 6 milyon dolar talep ederek aileyi Guthrie'nin hayatıyla tehdit etti.

AİLE ÇARESİZ KALDI

Öğleden sonra saat 13.30 civarında, mektuptaki ikinci son tarihten saatler önce, Savannah Guthrie sosyal medyada bir video daha yayınladı. Bu kez annesini kaçıranlara değil, halka seslenerek yardım istedi.

"Çaresizlik içindeyiz ve yardımınıza ihtiyacımız var," diyen "Today" programının sunucusu, insanlardan "garip" herhangi bir şeyi kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istedi.