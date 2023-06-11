Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular

John Reyes, kutu ve torbalara doldurulan bozuk paraların bazılarının artık olmayan bankalar tarafından mühürlendiğini vurguladı.



Aile ilk başta madeni paraları bir bankaya satıp kurtulacağını düşünse de umduğunu bulamadı. Zira hiçbir banka bu kadar çok sayıdaki madeni parayı satın almadı.



Paraların hepsini satmak isteyen aile, bunları bir internet sitesinde 25 bin dolara satışa kondu. Ancak şimdiye kadar sadece paraların bir bölümü için teklif gelince satış gerçekleşmedi.