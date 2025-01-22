Evlat edindiği çocuğun üstüne oturarak öldürdü: Üvey anneye 6 yıl hapis cezası verildi

ABD 'de yaşayan 49 yaşındaki Jennifer Lee Wilson, 10 yaşındaki üvey oğlu Dakota Stevens'ı ezerek öldürdüğü için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wilson'ın ifadesine göre, 25 Nisan 2024'te Dakota gün boyunca söz dinlememiş ve ev işlerini yapmayı reddetmişti. Evden kaçan çocuk, birkaç sokak ötede bir kadından polisi aramasını istemiş, ancak Wilson, kadına karışmamasını söyleyerek Dakota'yı zorla eve götürmüştü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, 154 kilogram ağırlığındaki Wilson'ın sadece 41 kilogram ağırlığındaki Dakota'nın üzerine yatarak onu hareketsiz hale getirdiğini gösterdi. Wilson, çocuğun hareketsizliğini numara olarak değerlendirerek yaklaşık beş dakika boyunca onun üzerinde kaldığını belirtti.

Bilinci kapanan Dakota hastaneye kaldırıldı, ancak iki gün sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni olarak beyin şişmesi ve uzun süreli oksijen yoksunluğu belirtildi. Ayrıca çocuğun vücudunda organ hasarı ve iç kanamalar tespit edildi.



Ekim ayında Wilson, taksirle adam öldürme suçunu kabul etti. Mahkeme, Wilson'a verilebilecek en yüksek ceza olan 6 yıl hapis cezası verdi. Olay, koruyucu aile sistemindeki denetim eksikliklerini ve çocuk istismarının trajik sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.