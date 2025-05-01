Evlerine dönen Suriyelilerin sayısı açıklandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü bildirdi.



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor" denildi.

Paylaşımda, Suriyeliler için umut olduğu ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı vurgulandı.



Ayrıca ailelerin hayata yeniden başlamasına yardımcı olma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunulurken, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.