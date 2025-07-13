Evli oğlu sevgilisiyle tatile gitmesin diye bomba ihbarı yaptı

Güvenlik güçlerinin aktardığına göre, BG-373 sefer sayılı uçak, bomba ihbarı üzerine üç saat boyunca detaylı şekilde arandı, ancak herhangi bir patlayıcı bulunamadı. Olayla ilgili olarak aralarında arayan kişinin de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.



İnceleme sonucunda, Emon isimli bir kişinin Nepal’e evli olmasına rağmen sevgilisiyle gitmeye çalıştığı, annesi ve eşinin bunu engellemek istediği belirlendi. Emon’un arkadaşı Imran’ın önerisiyle anne, hava trafik kontrolünü arayarak sahte bomba ihbarı yaptı.

HİÇBİR TEHLİKELİ MADDEYE RASTLANMADI

Uçakta 142 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. İhbar üzerine uçak pist başındayken durduruldu, yolcular güvenli şekilde tahliye edilip bekleme salonuna alındı. Yapılan aramalarda hiçbir tehlikeli maddeye rastlanmadı.



Bangladeş Sivil Havacılık Kurumu (Caab) da bu tür asılsız ihbarlarda bulunanlara karşı en ağır yasal işlemlerin uygulanacağını duyurdu. Dhaka Havalimanı yöneticisi SM Ragib Samad, benzer olayların tekrarlanmaması için ciddi önlemler alındığını belirtti.