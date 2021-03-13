Evlilik sözleşmesi iddiası: İsrail Başbakanı'ndan eşine veto hakkı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 1991'de evlendiği psikolog eşi Sara Netanyahu'ya yönetimde ciddi yetkiler veren bir 'evlilik sözleşmesi' yaptığı iddia edildi.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (IAI) bağlı eski Ticari ve Sivil Havacılık Başkan Yardımcısı olan David Arzi, çevrimiçi yayınlanan bir mülakatta, Netanyahu'nun avukatı ve kuzeni David Shimron'un izniyle söz konusu anlaşmayı okuduğunu öne sürdü.

Netanyahu'nun eşiyle 1999'da imzaladığı 15 sayfalık anlaşmayla Sara Netanyahu'ya iç istihbarat servisi Şin Bet, diş istihbarat servisi Mossad ve İsrail ordusunun başına yapılan atamalarda veto yetkisi verildiğini söyledi.

Anlaşmayla, Sara Netanyahu'nun çok gizli toplantıların tümüne katılmasına da izin verildiği belirtilirken Başbakan'ın mali konularda da eşine tam yetki sağladığı ifade edildi.

Arzi, "Anlaşmada Binyamin'in kredi kartına sahip olamayacağı, sadece Sara'nın kredi kartının olacağı, paraya ihtiyacı olursa eşinin ona vereceği yazılıydı" dedi.

Netanyahu'nun yanında olan ve onun tüm mali işlerini yöneten David Shimron ise, yalancılıkla suçladığı Arzi'ye iftira davası açacağını duyurdu.