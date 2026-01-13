Eyalet savcısından Trump yönetimine "ICE davası"

ABD'nin Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından vurulmasının yankıları sürüyor. Minnesota eyalet savcılığı, Trump yönetimini dava etti.

Eyalet Savcısı Keith Ellison, ICE polislerinin şiddet eylemlerinin artması ve özellikle de ABD vatandaşı Renee Good'un aracında vurulmasıyla büyük tepkilere yol açan olayın ardından Illinois eyaletiyle birlikte Trump yönetimine dava açtıklarını açıkladı.

Ellison, açılan davada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve diğer ABD göç yetkililerin davalı sıfatı taşıyacaklarını söyledi ve Trump'ın Cumhuriyetçi yönetimini vatandaşlarını ırksal ayrımcılık yoluyla hedef aldığı gerekçesiyle itham etti. Minnesota'nın “Demokratik Parti eğilimleri yüzünden hedef olduğunu" ifade edilirken, bir federal mahkemeden, ICE'ın müdahalelerinin anayasaya aykırı ve yasa dışı olduğunu ilan etmesini istedi.

Bu davayla ayrıca güvenlik güçlerinin göçmenlik tutuklamasına tabi olmayan kişilere karşı fiziksel güç kullanmakla tehdit etmelerini veya silah göstermelerini yasaklamayı, ayrıca federal memurların görünür kimlik kartı takmalarını, vücut kameralarını aktif hale getirmelerini ve yüzlerini gizleyen maskeleri çıkarmalarını zorunlu kılmayı amaçlıyor.

NE OLMUŞTU?

7 Ocak 2026 günü Minneapolis'te bir ICE polisi Renee Nicole Good adlı ABD vatandaşını aracında vurarak öldürmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanı Noem de verdiği demeçte Good'un eylemini "iç terörizm" olarak nitelendirerek, Good'un ICE ajanlarına saldırmak için aracını "silah haline getirdiğini" savunmuştu.