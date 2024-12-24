Eyfel Kulesi'nde kısa devre alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'teki ikonik Eyfel Kulesi, elektrikle ilgili bir acil durumun ardından güvenlik endişesiyle boşaltıldı.



Yerel medya, kule işletmecisi SETE şirketinden kaynaklara dayanarak, kulenin asansörlerindeki güç raylarından birinin kısa devre yaptığını söyledi.

YANGIN ALARMI VERİLDİ



İkinci kat ile kulenin zirvesi arasında meydana gelen teknik sorun, saat 10.50'de (0950GMT) yangın alarmı verilmesine neden oldu.



Yetkililer “güvenlik prosedürleri doğrultusunda” binayı tahliye etti ve hiçbir ziyaretçinin tehlike altında olmadığını duyurdu.

KADEMELİ OLARAK ZİYARETE AÇILACAK



İtfaiye ve kulenin teknik bakım birimlerinin kısa devrenin nedenini araştırdığı ve kulenin günün ilerleyen saatlerinde ikinci kattan ziyaretçilere “kademeli olarak” açılmasının beklendiği aktarıldı.