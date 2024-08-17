Eylemciler yağmaladıklarını iade ediyor: "Mücevherler, gizli belgeler ve bir kedi"

Bangladeş'te eylemciler, aylarca süren şiddetli protestoların ardından devrik başbakan Şeyh Hasina'nın ikametgahından yağmalanan eşyaları iade etmeye başladı.



Şu ana kadar 120 mobilya, 70 elektronik eşya ve 150 yatağın da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 eşyanın iade edildiği bildirildi.



Eşyalar, protestoları yöneten öğrenci liderlerinin, çalınan eşyaları geri almak ve başbakanın yağmalanan resmi konutunu restore etmek için bir kampanya başlatmasının ardından geri getirildi.



Bangladeş'te şiddet olayları devam ediyor; sadece perşembe günü başkent Dakka'da 100'den fazla kişi yaralandı.

GÖSTERİCİLER EVİNİ YAĞMALADI



Protestolar Hasina'nın hükümetine karşı bir istifa talebine dönüşmüştü. 5 Ağustos'ta yüzlerce protestocu başbakanın evine baskın düzenledi. Başbakan Hasina, bir helikopterle Hindistan'a kaçtı.



Göstericiler evi yağmalayarak giysiler, mobilyalar, buzdolapları, dizüstü bilgisayarlar, bir gitar ve hatta canlı ve ölü keçiler, tavuklar ve tavşanlar çaldı.