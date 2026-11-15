Eylemlerin sürdüğü Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı

Fransa 'da resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle, eylemciler tarafından okulları ateşe vermek ya da güvenlik güçlerine karşı koymak için de kullanılan havai fişeklerin satışları 27 Kasım’a kadar yasaklandı.

Ülkenin Val-d’Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde hava fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, ayrıca havai fişeklerle liselerde yangın çıkarılmıştı.



ÖĞRENCİ EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor .

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım’da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300’e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.