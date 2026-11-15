Eylemlerin sürdüğü Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı
15.11.2026 16:29
Eylemlerde hava fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, ayrıca havai fişeklerle liselerde yangın çıkarılmıştı.
Fransa’da farklı şehirlerde haftalardır eylemler sürerken, hükümet havai fişek satışlarını 27 Kasım'a kadar yasakladı.
Fransa'da resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle, eylemciler tarafından okulları ateşe vermek ya da güvenlik güçlerine karşı koymak için de kullanılan havai fişeklerin satışları 27 Kasım’a kadar yasaklandı.
Ülkenin Val-d’Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde hava fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, ayrıca havai fişeklerle liselerde yangın çıkarılmıştı.
ÖĞRENCİ EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor .
Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.
Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım’da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.
Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300’e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.