F-16, Gripen ve Rafale: Zelenski savaş uçağı istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.



Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, hava savunma imkanlarını artırmak için çalıştıklarını belirtti.



Rusların ağırlıklı olarak "Şahed" tipi insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırdığını aktaran Zelenski, özellikle "Şahed"lerin giderek tehlikeli olmaya başladığını dile getirdi.



Zelenski, müttefik ülkelerinden savaş uçakları almak için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiklerini de kaydetti.



Kısa süre önce, İsveç ile Ukrayna arasında 100'den fazla Gripen savaş uçağı satışını da kapsayan niyet mektubunun imzalandığını anımsatan Zelenski, hava kuvvetlerini geleceğe yönelik güçlendirmek istediklerini vurguladı.



Zelenski, F-16, Gripen ve Rafale gibi toplamda 250 savaş uçağını almak için görüşmeleri sürdürdüklerinin altını çizerek, "İsveç, Fransa ve ABD ile aynı anda görüşmeler yürütüyoruz. Genel talep 250 adet yeni uçaktan oluşan bir filodur. Bu, geleceğimizdir." ifadelerini kullandı.



"ÇOĞU UKRAYNA MENŞELİ"



Rusya'daki hedeflere yönelik düzenledikleri uzun menzilli saldırılarda genelde Ukrayna menşeli yerli silahlar kullandıklarına işaret eden Zelenski, bu tür saldırılarda sadece belli sayıda İngiltere'nin "Storm Shadow" ve Fransa'nın "SCALP" tipi füzelerinin kullanıldığını söyledi.



Zelenski, Ukrayna ordusunun bu yıl yeni "Flamingo" ve "Ruta" tipi füzeleri de Rus hedeflerine karşı saldırılarda kullanmaya başladığını dile getirdi.

