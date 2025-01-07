F-16 pilotundan rekor: Tek seferde altı seyir füzesi düşürdü!

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Servisi Başkanı Albay Yuriy İhnat, Ukraynalı F-16 pilotunun tarihi rekorunu açıkladı.



Aralık 2024'te Rus birliklerinin gerçekleştirdiği büyük saldırı sırasında Ukraynalı bir F-16 savaş pilotunun tek bir muharebe uçuşunda altı düşman seyir füzesini imha ettiği belirtildi.



Bu sayı, American Fighting Falcon uçağı kullanılarak ilk kez kaydedildi.

ASIL HEDEFİ SEYİR FÜZELERİYDİ



Hava saldırısı sırasında gökyüzünde yaklaşık 200 düşman insansız hava aracı, Kinzhals, balistik ve 94 hava, deniz ve kara tabanlı seyir füzesi olduğu aktarıldı.



Ukraynalı avcı uçağının asıl hedefi tam olarak seyir füzeleriydi, ki bu da müdahale edilmesi zor bir görevdir.

YAN YANA UÇAN İKİ FÜZE İMHA EDİLDİ



Ukraynalı pilot, dört seyir füzesini düşürmek için F-16'daki dört hava-hava füzesini de kullandı. Ancak, başka bir hedef fark eden pilot, uçağın topunu kullanmaya karar verdi.



Rekor kıran pilot, "Hedefin yüksek hızı ve patlama riski nedeniyle topla seyir füzelerini vurmak çok risklidir. Ancak ABD'deki eğitmenlerin bana öğrettiği gibi davrandım ve vurmayı başardım. Sonuçta yan yana uçan iki füze aynı anda imha edildi." diye konuştu.



Bu vaka benzersizdi: Tarihte ilk kez, bir F-16 pilotu bir sortide altı seyir füzesini imha etti.