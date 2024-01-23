F-18 jetlerini havalandıran terör şakasının bedeli 95 bin euro para cezası

Sosyal medyada arkadaşlarına "Taliban" teröristi olduğunu ve bindiği uçağı havaya uçurmak üzere olduğunu söyleyen İngiliz adam, İspanya'daki duruşmasında bunun "sadece bir şaka" olduğu yönünde savunma yaptı.



Gencin şakası üzerine terör alarmı tetiklenmişti ve iki savaş uçağı, Temmuz 2022'de 20 yaşındaki Aditya Verma'nın arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği easyJet uçuşuna eşlik etmek için havalanmıştı.



Verma iniş sırasında uçaktan indirildi ve güvenlik araması başlatıldı.

WIFI SUNUCUSUNDAKİ ALARMI TETİKLEDİ



Verma'nın uçağa binmeden önce arkadaşlarına selfie ile gönderdiği mesajda, "Uçağı havaya uçurmaya gidiyorum (Taliban üyesiyim)" ifadeleri yer alıyordu.



Mesaj, havalimanındaki WiFi sunucusunda bir alarmı tetiklemesinin ardından İngiliz güvenlik hizmetlerinin dikkatini çekti.



Uçak Menorca rotasındayken İspanyol yetkililer alarma geçirildi ve uçağa eşlik etmesi için iki F-18 savaş uçağı gönderildi.

İSPANYA'DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI



Geçtiğimiz pazartesi günü Madrid'deki mahkemeye çıkan Verma, mesajın "özel grup ortamında bir şaka" olduğunu söyleyerek, "O gün birlikte seyahat ettiğim arkadaşlarıma gönderildi." dedi.

Taliban hakkındaki bir açıklamanın neden komik görülebileceği sorulduğunda Verma, "Liseden beri yüz hatlarım nedeniyle aramızda yaptığımız bir şakaydı... Sadece insanları güldürmek içindi." dedi.



Uçağın yan tarafındaki savaş uçaklarını gördüğünde aklından ne geçtiği sorulduğunda ise, "Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyordu, bu yüzden bunun çatışmayla ilgili askeri bir tatbikat olduğunu düşündüm." dedi.