F-35 uçakları tartışma konusu: "Havadayken durdurulabilir"

Avrupa'nın gündeminde bugünlerde F-35 savaş uçakları var.



Birçok ülkenin envanterinde bulunan F-35'lerde gizli bir "kapatma anahtarı" bulunduğu ve ABD'nin uzaktan anında bu uçakları kullanılamaz hale getirebileceği ileri sürülüyor.



Amerikan Lockheed Martin şirketinin önderlik ettiği üretici firmalar bu iddiaları kesin bir dile yalanlıyor.

"KAPATMA ANAHTARI" İDDİALARI



Ancak uzmanlar "kapatma anahtarı" olmasa da yazılım güncelemeleri ve yedek parçalar konusunda ABD'ye bağımlı olunduğuna dikkat çekiyor.



Teknik desteği keserek de ABD'nin uçakların kullanımına engel olabileceği belirtiliyor.

"HER UÇUŞTA ABD BİLGİLENDİRİLMELİ"



Alman Stern dergisinde çıkan haberler bu konudaki tartışmaları daha da alevlendirdirdi.



Dergi Almanya'nın F-35 alımı için yaptığı kontratı ele geçirdi. Kontrata göre Almanya'nın her uçuşta ABD'yi önceden bilgilendirmesi şartı bulunuyor. Kontratta Almanya'nın tüm kullanım bilgilerini Amazon bulut depolama sistemine girmesi şartı da yer alıyor.

ABD F-35'LERİN UÇUŞLARINI DURDURABİLİR

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ulusal çıkarlar gerektirdiği takdirde olağanüstü ve acil durumlarda F-35'lerin uçuşlarını durdurma hakkını saklı tutmada ısrarcı olduğu söyleniyor.

Pentagon'un Alman yetkililerin uçakları kontrol eden bilgisayar kodunu incelemelerine izin vermediği de belirtiliyor.



ABD'nin uçaklardaki bu hakimiyeti Avrupa ülkelerinde endişeye yol açmış durumda.

ENDİŞELER UKRAYNA İLE BİRLİKTE ARTTI



İngiliz The Times gazetesinin haberine göre bu endişeler ABD'nin Ukrayna'ya kısa süreliğine askeri yardımını keserek donanım ve yedek parça aktarımını durdurmasıyla arttı.



Trump yönetiminin tutarsız tavırlarından endişe eden bazı avrupa ülkelerinin ABD'den silah siparişlerini gözden geçirmeye başladığı belirtiliyor

ÜLKELER SİPARİŞLERİNİ İPTAL EDİYOR



The Times gazetesi, F-35 alan veya şipariş eden 21 ülkenin ciddi endişeler taşığını yazdı. İngiltere ve Hollanda, uçakları kullanmaya devam edeceklerini söylerken Kanada ve Portekiz siparişlerini iptal etmeyi gözden geçiriyor.



2023'te 35 uçak siparişi veren Almanya'da da bu siparişlerin iptal edilmesi yönünde çağrılar ön plana çıkmaya başladı. Almanya Savunma Bakanlığı'ysa F-35'lerle ilgili ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalınacağını duyurdu.

