F-35 üreticisi Pentagon'a borçlu: "Uçak maliyeti yüksek gösterilmiş"

ABD Adalet Bakanlığı'ndan F-35 savaş uçağı üreten Lockheed Martin firması hyakkında açıklama yapıldı.



Mahkeme belgelerine göre firma 2013 ila 2015 yılları arasında savaş jetlerinin fiyatlandırılması konusunda Pentagon'la yaptığı müzakerelerde maliyeti yüksek gösterdi.



Firmanın bu durumu düzeltmek adına Sahte İddialar Yasası iddialarını çözmek için yaklaşık 30 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.



Anlaşma, Adalet Bakanlığı tarafından Amerikan vergi mükelleflerinin zaferi olarak duyuruldu.

