Fabrika işçisi uzaya çıktı: NASA şoku yaşadı

Valentina Tereshkova, 16 Haziran 1963'te uzaya fırlatıldı ve yörüngeye seyahat eden ilk kadın oldu.

19 Haziran'da Dünya'ya döndü. Ve bugün, 21 Haziran 1963'te, Sovyetler Birliği onu resmi olarak medyaya tanıttı ve dünyanın ondan haberi oldu. Ama en etkileyici olan kısım fırlatma ve Dünya'ya dönüşü değildi.

Naftemporiki gazetesine göre asıl önemli olan oraya nasıl gittiğiydi.



Valentina 1930'larda Sovyetler Birliği'nin küçük bir köyünde yoksulluk ve sessizlik içinde doğdu. Babası o daha çocukken savaşta öldürüldü. Annesi bir tekstil fabrikasında çalışıyordu.



16 yaşında okulu bırakıp, Krasny Perekop tekstil fabrikasında işe girdi Bütün gün makineler ve makaralar arasında ayar yapıyor, değiştiriyor, taşıyordu.



O da diğerleri gibi sıradan bir işçiydi. Sadece Valentina, bir noktada, yukarı baktı. Jaroslavl'daki bir paraşüt kulübüne gitti ve boşluğa ilk atlayışını yaptı. O zamandan beri aşağı inmedi.

