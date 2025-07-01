Fabrikada reaktör patladı, 36 işçi öldü

Hindistan'ın Telangana eyaletinde dün bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.



İtfaiye yetkilileri, reaktör patlamasında çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.



Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve enkazı kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, fabrikada mahsur kalan işçi olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.



Öte yandan, Sigachi Industries şirketinden yapılan açıklamada, temel üretim altyapısı hasar gören fabrikanın faaliyetlerinin 90 gün süreyle durdurulacağı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.