Olay Kaliforniya'daki Menlo park bölgesinde yaşandı. Binanın posta ofisine gelen pakette zehirli madde izine rastlanması üzerine binalar boşaltıldı.
ABD'li yetkililer sinir sistemine etki eden zehirli sarin gazı şüphesi üzerinde duruyor.
Paketle temasa geçen iki kişi gözlem altına alındı. Özel giysiler giyen ekipler de maddeyi özel bir varile koyarak test için bölgeden uzaklaştırdı.
Sosyal medya devi Facebook merkezlerine gelen tüm paketlerin zehir testinden geçirildiği ve "şüpheli paketin" alarmı devreye soktuğu belirtiliyor.
Facebook ofisinde sarin gazı paniği
NTV HaberDünya
Sosyal medya devi Facebook'un Kaliforniya'daki ofisinde sarin gazı paniği yaşandı. Posta merkezine gelen şüpheli paket sebebiyle dört bina tahliye edildi.
Olay Kaliforniya'daki Menlo park bölgesinde yaşandı. Binanın posta ofisine gelen pakette zehirli madde izine rastlanması üzerine binalar boşaltıldı.