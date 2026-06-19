Facebook'ta kraliyeti eleştirdi, hapis cezası aldı

Tayland'da bir mahkeme , Facebook 'taki bir grupta yaptığı yorum nedeniyle 43 yaşındaki bir erkeği kraliyete hakaret suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

İnsan hakları örgütlerinin aktardığına göre, ismi gizli tutulan sanık, kraliyet kurumunun tartışıldığı "Royalist Marketplace" adlı özel Facebook grubunda yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandı.

Tayland 'daki katı "lese-majeste" yasası, kraliyet ailesini eleştirenlere yönelik her bir suçlama için 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Eleştirmenler ise söz konusu düzenlemenin muhalif görüşleri bastırmak amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

İTİRAF ETTİĞİ İÇİN CEZASI YARIYA İNDİRİLDİ

Mahkemenin sanığa ilk etapta üç yıl hapis cezası verdiği ancak suçlamaları kabul etmesi nedeniyle cezanın yarıya indirilerek 18 aya düşürüldüğü belirtildi.

MONARŞİ TARTIŞMALARI İÇİN KURULMUŞTU

2,2 milyondan fazla üyesi bulunan "Royalist Marketplace" grubu, sürgündeki kraliyet eleştirmeni ve akademisyen Pavin Chachavalpongpun tarafından monarşi hakkında tartışma yürütülebilecek bir platform olarak kuruldu.

Grup, özellikle 2020 ve 2021 yıllarında gençlerin öncülük ettiği protesto hareketi sırasında öne çıktı. Göstericiler, monarşide reform yapılmasını ve kraliyete hakaret yasasında değişikliğe gidilmesini talep etmişti.

Ancak çok sayıda aktivistin kraliyete hakaret ve diğer suçlamalarla karşı karşıya kalmasının ardından protesto hareketi zamanla ivme kaybetti.

YÜZLERCE KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

2020 yılından bu yana kraliyete hakaret yasası kapsamında toplam 291 kişi hakkında suçlama yöneltildi.

Bunlardan en az 17'si, "Royalist Marketplace" Facebook grubunda yaptıkları yorumlar nedeniyle yargılandı.