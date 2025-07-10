Faciada düğüm çözülüyor: "Kazanın nedeni pilot hatası"

Hindistan’ın Ahmedabad Havalimanı’ndan kalktıktan kısa süre sonra bir tıp fakültesine düşen Air India 171 sefer sayılı uçuşun üzerinden neredeyse bir ay geçti.

Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 241 kişi ve yerdeki 19 kişi hayatını kaybetti. Uçakta yalnızca bir kişi hayatta kaldı.

ÖN RAPOR YAYINLANACAK

Hindistan’ın Uçak Kazaları Soruşturma Bürosu’nun kazaya ilişkin ön raporunu cuma günü yayımlaması bekleniyor.

Ancak soruşturmayı yürüten yetkililer, kazanın muhtemel nedeninin pilot hatası olduğunu ve özellikle motor yakıt kontrol anahtarlarına odaklanıldığını belirtiyor.

"MOTOR ARIZASI YAŞANMADI"

The Air Current’a göre, kurtarılan kara kutulardan elde edilen veriler, kazada ne 787 uçağının ne de motorların herhangi bir tasarım ya da mekanik arıza yaşamadığını ortaya koydu.

Soruşturmacılar ayrıca yakıtın kirlenmesi ya da uçuş ekibinin kanat flaplarını yanlışlıkla toplaması gibi teorileri de eledi.

Uçuş veri kayıt cihazı, yakıt kontrol sisteminin "çalıştır" konumundan "kes" konumuna alınıp alınmadığını açıkça gösterecek olsa da, bunun neden yapıldığını anlamak aylar sürebilir.

KAZANIN NEDENİ OLABİLECEK ANAHTAR

Gaz kollarının arkasında yer alan bu çift anahtar, üzerinde metal bir kilit mekanizması ve etrafında koruyucu bir panel braketiyle tasarlanmış durumda.

Bu sistem, kaptan ya da yardımcı pilotun elini veya kolunu çarparak yakıt anahtarına yanlışlıkla müdahale etmesini ve motorun yakıtsız kalmasını önlemek üzere özellikle bu şekilde yapılandırılmış. Ancak bu tür bir müdahale, motor itiş gücünün hızla kaybedilmesine neden olabilir.

AIR INDIA MERCEK ALTINDA

Kazanın ardından Air India’ya yönelik denetimlerin artırılması, şirketle ilgili kaygı verici uygulamaları da gün yüzüne çıkardı.

Düşük maliyetli iştiraki Air India Express’in, Hindistan sivil havacılık otoritesine sahte güvenlik kayıtları sunduğu öne sürüldü.

Aynı havayolu, nisan ayında bir pilotun iniş sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sahte sağlık belgeleri düzenlemekle de suçlandı.