Faciadan kıl payı kurtuldu: Uçakta yangın çıktı, acil iniş yaptı
ABD'li United Airlines şirketine ait bir uçak Japonya'da acil iniş yaptı. Kargo bölümünde yangın çıktığı aktarılan uçaktaki iki kişi yaralandı.
Filipinler’in Cebu kentine gitmek üzere havalanan United Airlines’a ait 32 sefer sayılı uçak, Japonya’nın batısındaki Osaka şehrinde acil iniş yaptı.
Kyodo haber ajansının aktardığına göre, olayda iki kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Narita Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi uçak, Pasifik üzerinde seyrederken kargo bölümündeki yangın göstergesinin devreye girmesi üzerine yerel saatle 19.00’dan sonra Kansai Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.
NHK televizyonunun haberine göre, toplam 142 yolcu ve mürettebat acil tahliye kaydıraklarıyla uçaktan indirildi.